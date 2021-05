Actualités du FC Barcelone: ​​15 mai 2021; Celta Vigo suivant, le Barça veut Hansi Flick

Retour à l’entraînement vendredi – FC Barcelone

Dans la séance du matin à la Ciutat Esportiva, l’équipe de Ronald Koeman a commencé les préparatifs de son avant-dernier match de championnat de la saison contre le Celta dimanche à 18h30 CEST au Camp Nou. Le défenseur uruguayen Ronald Araujo s’est entraîné avec le reste de l’équipe.

Emerson devrait rester au Real Betis pour la saison 2021/22 – Football Espana

Le défenseur barcelonais Emerson restera au Real Betis pour la saison 2021/22 de la Liga malgré son obligation contractuelle de retourner en Catalogne. L’international brésilien a été signé dans le cadre d’une opération financière conjointe unique entre les deux clubs espagnols au début de la campagne 2019/20.

Barcelone B rappelle de manière controversée Oscar Mingueza pour les matches de barrage – Football Espana

La Blaugrana a autorisé l’international espagnol U21 à faire partie de l’équipe de Garcia Pimienta pour leur match de demi-finale décisif contre l’UCAM Murcia ce week-end.

Barcelone tentera le patron du Bayern Munich Hans-Dieter Flick avant la saison 2021/22 – Football Espana

Barcelone pourrait prendre une décision audacieuse pour amener l’entraîneur-chef sortant du Bayern Munich Hans-Dieter Flick au club en tant qu’entraîneur cet été. Flick a confirmé qu’il quitterait les champions de Bundesliga cet été avec le patron du RB Leipzig, Julian Nagelsmann, déjà nommé comme son successeur en Bavière.

Barcelone gardera Riqui Puig en 2021/22 – Football Espana

Barcelone n’envisage pas une sortie de prêt ou une vente pour l’étoile montante Riqui Puig cet été malgré les spéculations sur son avenir au Camp Nou. L’international espagnol U21 s’est heurté à Ronald Koeman au début de la campagne 2020/21 avec le patron néerlandais l’accusant de fuite d’informations.

Joan Laporta demande à Ronald Koeman de jouer un football plus offensif – Football Espana

Joan Laporta et son bras droit Rafa Yuste ont partagé le déjeuner avec Ronald Koeman au restaurant Via Veneto à Barcelone jeudi après-midi, deux jours après le calamiteux match nul 3-3 à Levante qui a pratiquement tué le défi du titre des Blaugranas. Ils ont mangé pendant deux heures et demie avant de repartir dans la même voiture, tout sourire.

Révolution à l’horizon à Barcelone – Football Espana

La sortie virtuelle de Barcelone de la course au titre de la Liga a renforcé la confiance de Joan Laporta dans son opinion selon laquelle un profond remaniement du club est nécessaire pour être compétitif la saison prochaine, selon Mundo Deportivo. Seule la moitié des vestiaires à la disposition de Ronald Koeman à l’heure actuelle sont réputées non transférables.

Sergi Roberto: “Je traverse des moments difficiles, physiquement et mentalement” – Football Espana

Sergi Roberto s’est exprimé sur Instagram sur les difficultés qu’il a rencontrées cette saison, comme le porte Diario AS. Le Catalan a subi une saison blessée, incapable de trouver de la cohérence dans le nouveau look de Ronald Koeman à Barcelone. Il a subi une autre déchirure musculaire lors du match des Blaugrana avec Levante cette semaine, ainsi qu’une rechute du droit fémoral de la jambe droite.