Actualités du FC Barcelone: ​​1er mai 2021; Valence suivant, Óscar Mingueza signe un nouveau contrat

Session de récupération – FC Barcelone

Vendredi matin, il était de retour au travail pour l’équipe du Barça après le revers d’une défaite 2-1 à domicile contre Grenade la nuit précédente. Les joueurs qui figuraient dans le match ont suivi la routine de récupération typique tandis que le reste s’est déroulé normalement sur le terrain de Tito Vilanova à la Ciutat Esportiva.

Le FC Barcelone fait appel de la suspension de Koeman – FC Barcelone

Le FC Barcelone présentera un recours contre la suspension accordée à Ronald Koeman. Le comité de compétition de la RFEF a annoncé ce vendredi que le carton rouge reçu par l’entraîneur lors du match de LaLiga contre Grenade au Camp Nou avait entraîné une interdiction de la ligne de touche de deux matchs.

Òscar Mingueza reste jusqu’en 2023 – FC Barcelone

Le FC Barcelone a décidé aujourd’hui d’exercer son option pour prolonger le contrat du défenseur central Òscar Mingueza, qui restera donc au club jusqu’au 30 juin 2023. Le joueur a mis le stylo sur papier en compagnie du président Joan Laporta à la Ciutat Esportiva.

Quand et où regarder Valence – FC Barcelone – FC Barcelone

Le match du Barça à Valence ce dimanche débutera à l’heure familière de 21h00 CEST. Quelle heure est-ce là où vous êtes? Qui montre le jeu? Voyons si nous pouvons vous aider à répondre à ces questions …

La vérité sur Valence CF – FC Barcelone

Après la défaite 2-1 de jeudi à domicile contre Grenade, il est plus important que jamais pour le Barça de prendre les trois points du déplacement de dimanche à Valence (21h00 CEST). Voici notre aperçu du club qu’ils appellent Los Che.

Valence va ouvrir des négociations de contrat avec le capitaine Jose Gaya au milieu des liens avec Barcelone – Football Espana

Valence ouvrira des négociations de contrat avec le capitaine Jose Gaya cet été à la suite d’informations de plus en plus nombreuses selon lesquelles Barcelone le traquerait. L’international espagnol a signé un contrat de cinq ans à l’Estadio Mestalla en 2018, avant de reprendre le brassard de capitaine au début de la campagne 2020/21, à la suite du déménagement de Dani Parejo à Villarreal.

L’avenir du joueur de Barcelone moins clair que jamais – Football Espana

L’avenir de Sergi Roberto à Barcelone est moins clair que jamais et son avenir au-delà de cette saison reste incertain, rapporte Diario AS. Le joueur de 29 ans a un contrat au Camp Nou jusqu’à l’été 2022 et, selon El Mundo Deportivo, le club lui a proposé un nouvel accord d’une année supplémentaire jusqu’en 2023.

Offre de contrat de Barcelone à Lionel Messi: contrat de 10 ans, salaire réduit de moitié – Football Espana

L’accent a été mis sur la façon dont les Blaugrana pourraient éventuellement financer un accord pour garder Messi au club et éviter les intérêts d’autres clubs qui ont plus de possibilités économiques et n’ont pas le volume de dette du club que les géants catalans doivent rembourser.

La légende de Barcelone revient en tant qu’entraîneur – Football Espana

L’ancien gardien de Barcelone Victor Valdes est revenu au club pour entraîner les gardiens de but de la Juvenil A, rapporte Diario AS. Valdes est retourné au Camp Nou après avoir mis fin à sa carrière de joueur lorsqu’il est devenu entraîneur de l’équipe Juvenil du club, mais le Blaugrana a confirmé par un communiqué en octobre 2019 qu’il était parti après seulement quelques mois.