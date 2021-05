Actualités du FC Barcelone: ​​28 mai 2021; Laporta va rompre le silence, Messi reçoit une offre de contrat

Joan Laporta parlera vendredi de la situation au Barca | sport

Joan Laporta tiendra une conférence de presse vendredi matin pour discuter de la situation sportive, économique et institutionnelle actuelle du club.

Les 4 signatures de Barcelone sont sur le point de se faire | Témoin de sport

Barcelone pourrait présenter quatre joueurs lundi avec la signature d’Eric Garcia, Sergio Aguero, Emerson et Georginio Wijnaldum, tous dits proches.

Plus de 30% des minutes de LaLiga aux produits de l’académie | FC Barcelona

Barcelone est l’une des meilleures équipes à donner des minutes aux jeunes, selon l’Observatoire du football CIES avec 30,6% de leurs minutes des joueurs de La Masia la saison dernière.

Messi a offert un contrat de 10 ans à Barcelone | COMME

Lionel Messi s’est vu proposer un contrat de 10 ans par Barcelone, divisé en trois parties, y compris un rôle d’ambassadeur lors d’un passage en MLS. L’Argentin n’a pas encore répondu à l’offre.

Le véritable coût du limogeage de Ronald Koeman est de 13 millions d’euros | sport

Le limogeage de Ronald Koeman en tant que manager de Barcelone coûtera plus cher au club que prévu et coûtera environ 13 millions d’euros.

Robert Fernandez: Messi reste définitivement à Barcelone | Marca

L’ancien directeur sportif de Barcelone, Robert Fernandez, est convaincu que Lionel Messi restera. Il a dit: «Il restera, j’en suis très certain. Le connaissant, il restera.

Pique au maire de Madrid: Félicitations pour la Liga, mais Messi ne va pas à l’Atletico | Marca

Gerard Pique a plaisanté avec le maire de Madrid à propos de Lionel Messi et Luis Suarez. Il a dit: «Je le félicite pour la Liga. Quant à Leo, ce sera un non.

De Jong et Sergio, les joueurs avec le plus de passes en championnat | FC Barcelona

Sergio Busquets et Frenkie de Jong ont été les deux joueurs de la saison 2020-2021 qui ont effectué le plus de passes et le plus de passes complétées.