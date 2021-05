Actualités du FC Barcelone: ​​3 mai 2021; Le Barça bat Valence, Pep Guardiola veut Pjanic

Valence 2-3 Barça: en feu à Mestalla! – FC Barcelona

Un match divertissant a vu Gabriel Paulista ouvrir le score pour Valence, un doublé de Leo Messi et la frappe d’Antoine Griezmann mettant le Barça aux commandes, avant que la fusée tardive de Carlos Soler ne rende les 10 dernières minutes inconfortables pour les visiteurs.

Alfred Schreuder: “Nous avons très bien réagi” – FC Barcelone

Réaction après le match à la victoire contre Valence de l’entraîneur adjoint, Gerard Piqué et Clement Lenglet.

Barça B 2-1 Ibiza: dans les barrages! – FC Barcelona

Ibiza, qui est arrivée au stade Johan Cruyff en tant que leader, a affronté un Barça B supérieur qui a dominé le match et a gardé le contrôle tout au long. Le premier but est venu d’une tête de Rey Manaj à la 22e minute, suivi quatre minutes plus tard par un deuxième de Konrad.

Buts, le prochain devoir de Pedri – SPORT

Pedri est revenu sur la ligne de départ contre Valence après une courte pause contre Grenade. Il a montré son dynamisme habituel. Il délivre toujours le ballon et quand il s’agit de travailler pour le récupérer, mais il a toujours du mal à marquer. Le jour où il améliorera sa finition, il fera un énorme pas en avant et Barcelone lui en sera très reconnaissant.

Gerard Pique: Barcelone se battra dans la course au titre de la Liga – Football Espana

L’équipe de Ronald Koeman a rebondi après sa défaite 2-1 en milieu de semaine contre Grenade pour maintenir la pression sur ses rivaux au titre et l’ancien international espagnol Pique pense que l’équipe peut réviser l’Atletico Madrid.

Pep Guardiola lorgne le paria de Barcelone en remplacement de Fernandinho – Football Espana

L’ancien patron de Barcelone, Pep Guardiola, a été associé à un raid estival sur son ancien club pour trouver un remplaçant à Fernandinho cet été. Le vétéran brésilien Fernandinho quittera le stade Etihad à l’expiration de son contrat cet été, alors que les 35 ans continuent de jouer un rôle clé dans l’équipe de triples de Guardiola cette saison.