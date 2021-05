Actualités du FC Barcelone: ​​6 mai 2021; La formation se poursuit pour Atlético, Neymar, Agüero

S’entraîner avec un œil sur l’Atlético Madrid – FC Barcelone

La première équipe a repris l’entraînement ce mercredi après-midi pour continuer à préparer le match contre l’Atlético Madrid samedi au Camp Nou (16h15 CEST).

Deuxième appel contre l’interdiction de Ronald Koeman – FC Barcelone

Le FC Barcelone introduira un recours devant le tribunal administratif des sports (TAD) après que la commission d’appel a rejeté l’appel initial

Rencontres décisives en Liga contre l’Atlético Madrid – FC Barcelone

Le match de ce samedi n’est pas la première fois que le Barça et les “ los colchoneros ” se rencontrent alors que les deux équipes tentent de remporter le titre de champion. Voici six des plus mémorables

L’équipe de Barcelone testée négative après un barbecue chez Lionel Messi – Football Espana

Toute l’équipe de Barcelone a subi un test d’antigène avant de s’entraîner mercredi après avoir tous assisté à un barbecue chez le capitaine Lionel Messi lundi. Il n’est pas habituel pour eux de subir un test à ce moment-là de la semaine, selon Marca, mais il a été réalisé spécifiquement à la suite du barbecue qui a suscité la polémique en Espagne cette semaine.

Les spéculations sur le retour de Neymar à Barcelone commencent à s’accélérer – Football Espana

Le contrat de Neymar prend fin en 2022, et bien que les négociations pour une prolongation soient à mi-chemin, Barcelone pense qu’il y a une chance qu’ils puissent faire en sorte que son retour longtemps envisagé se produise. Joan Laporta pense que signer Neymar augmenterait la valeur de la marque de Barcelone, éleverait le niveau de l’équipe de Ronald Koeman et satisferait Lionel Messi, qui a été ouvert sur son désir de se réunir avec le Brésilien.

Barcelone gagne un million en remportant le titre Arturo Vidal – SPORT

L’été dernier, Arturo Vidal a quitté Barcelone pour signer à l’Inter Milan. Il lui restait un an sur son contrat, mais son salaire élevé et ne pas être dans les plans de Ronald Koeman ont conduit le club à annuler son contrat afin qu’il puisse partir. Ils n’ont pas d’argent pour lui. Jusqu’ici.

Onze: l’attaquant de Manchester City Aguero ne veut jouer que pour Barcelone – SPORT

Sergio Aguero est dans les dernières semaines de son temps avec Manchester City. L’attaquant argentin veut quitter le club en remportant la Ligue des champions, l’un des grands objectifs depuis son arrivée au club, mais doit aussi prendre une décision sur son avenir.