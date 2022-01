Actualités du FC Barcelone : 10 janvier 2022 ; Eric García absent cinq semaines, le Barça B perd à nouveau

Séance de récupération – FC Barcelone

Après le match nul contre Grenade au stade Nuevo Los Cármenes (1-1), l’équipe de Xavi s’est entraînée sur le terrain Tito Vilanova pour entamer les préparatifs du prochain match contre le Real Madrid en demi-finale de Supercopa mercredi à 20h00 CET.

Eric Garcia absent pendant environ cinq semaines – FC Barcelone

Les tests effectués sur le joueur de l’équipe première Eric Garcia ce matin ont confirmé une blessure aux ischio-jambiers droits. Il est susceptible d’être mis à l’écart pendant environ cinq semaines. Le défenseur du Barça a quitté le terrain après 54 minutes de jeu à Grenade, remplacé par Clément Lenglet.

Équipe du FC Barcelone avec le plus de buts de la tête en championnat – FC Barcelona

Personne ne peut dire que le FC Barcelone n’utilise pas sa tête quand il joue. L’équipe de Xavi Hernández est en tête du championnat pour les buts de la tête avec huit, devant le Rayo Vallecano et l’Atlético Madrid. Sur le plan individuel, Luuk de Jong et Ronald Araujo ouvrent la voie avec deux buts de la tête chacun.

FC Barcelona B 1-2 Betis Deportivo : 2022 s’ouvre sur une défaite – FC Barcelona

Le Barça B a perdu son premier match de 2022, et à domicile à l’Estadi Johan Cruyff et la deuxième défaite consécutive en championnat. Le côté positif du match a été une belle démonstration du jeune Aleix Garrido, qui a également marqué le seul but de son équipe.

La formule pour inscrire Ferran Torres en Liga – SPORT

Il n’y a pas de repos pour le staff sportif de Barcelone, même le dimanche. Mateu Alemany and Co travaillent sur une formule pour inscrire Ferran Torres avant mercredi afin qu’il puisse jouer contre le Real Madrid en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne s’il obtient le négatif pour Covid-19.