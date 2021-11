Actualités du FC Barcelone : 10 novembre 2021 ; Xavi Era en plein effet, Dani Alves discutera de la signature cette semaine

Xavi Hernández et son staff – FC Barcelone

Xavi Hernández et son staff en sont déjà à deux sessions d’entraînement avec le FC Barcelone. Ce sont les sept personnes qui sirotent le nouveau patron avec son nouveau défi important

Deuxième séance de la semaine – FC Barcelone

La première équipe était de retour au travail mercredi pour une deuxième séance d’entraînement sous la direction du nouveau manager Xavi Hernández. Une fois de plus, les internationaux étaient absents et les joueurs seniors restants ont été rejoints par une matinée plutôt humide par Comas, Ez Abde, Jutglà et I. Akhomach du Barça B.

Les internationaux de retour à l’ordre du jour – FC Barcelone

Voici tous les matchs dans lesquels les joueurs du FC Barcelone représenteront leur pays cette semaine

Barcelone risque de manquer Mahrez malgré les liens – Football Espana

Il est peu probable que Barcelone mette la main sur Riyad Mahrez cet hiver malgré les liens de transfert. Les Blaugrana sont susceptibles de rechercher un ailier dans la fenêtre de janvier au milieu d’un certain nombre de blessures et d’un manque de profondeur dans le poste.

Xavi demande à Barcelone de récupérer Trincao pendant la fenêtre de janvier – Football Espana

Xavi Hernandez serait désireux de récupérer l’un des exilés de prêt de Barcelone. Le nouveau patron du Barça est déjà au travail alors qu’il cherche à changer la fortune du club au milieu d’un cauchemar sur et en dehors du terrain.

Alves discutera des conditions de retour possibles avec Barcelone cette semaine – Football Espana

Dani Alves pourrait encore retourner à Barcelone alors qu’il continue de chercher un club avec lequel terminer sa carrière. Alves a passé environ un an avec l’équipe brésilienne de Sao Paulo, mais il a quitté le club cet été et a choisi de prendre le reste de 2021.

Le vestiaire de Barcelone fatigué de Philippe Coutinho après un incident au Celta Vigo – Football Espana

Le vestiaire de Barcelone commence à se lasser de Philippe Coutinho selon un reportage dans Diario Sport. Le Brésilien n’a rien montré de proche de son potentiel depuis son arrivée au Camp Nou pour beaucoup d’argent de Liverpool à l’hiver 2018, mais est toujours le joueur le mieux payé du club.

Benfica envisage une nouvelle approche pour Samuel Umtiti après la blessure de Lucas Verissimo – Football Espana

Verissimo a subi une déchirure du ligament croisé antérieur du genou dimanche dernier, ce qui signifie qu’il devra subir une intervention chirurgicale et manquera très probablement le reste de la saison. Pour cette raison, ils iront au marché en janvier et Umtiti est déjà dans leur ligne de mire.