Actualités du FC Barcelone : 10 octobre 2021 ; Messi explique le départ du Barça, le Barça Women bat l’Atlético Madrid

Quatre du Barça en quête de gloire en UEFA Nations League

Sergio Busquets, Sergi Roberto, Eric Garcia et Gavi viseront tous la gloire de l’UEFA Nations League dimanche à San Siro (20h45 CEST). Mais ce ne sera pas facile. Face à eux, la France, championne du monde.

Présent et futur : Gavi – FC Barcelone

Gavi est un footballeur extraordinairement habile et extrêmement en forme aussi. Il est doué pour percer depuis le milieu de terrain et créer de la pression lorsque l’opposition a le ballon. C’est un joueur audacieux, qui a toujours une surprise dans sa manche. Et malgré son jeune âge, il est déjà un élément essentiel de l’effectif du Barça.

Présent et futur : Nico – FC Barcelone

Les éclaireurs de La Masia ont repéré Nico lors d’un match amical en Galice et l’ont emmené dans la capitale catalane alors qu’il n’avait que 11 ans. hôte de titres de champion à chaque niveau.

Présent et futur : Eric Garcia – FC Barcelone

Eric est un défenseur central qui à la fois lit le jeu et fait très bien progresser le ballon. Joueur au potentiel énorme, il a toutes les caractéristiques d’un défenseur classique du Barça. Sa lecture instinctive du jeu lui permet de garder une longueur d’avance sur ses adversaires et complète ses compétences en jeu de balle.

Barcelone vise quatre cibles au milieu de terrain en janvier – Football Espana

Barcelone aurait aligné quatre cibles possibles au milieu de terrain avant la fenêtre de transfert de janvier. La Blaugrana devrait se lancer sur le marché hivernal pour renforcer ses options pour la moitié de la saison 2021/22.

Newcastle lié au transfert de janvier pour Philippe Coutinho – Football Espana

L’équipe de Premier League, Newcastle United, pourrait lancer ses dépenses de janvier avec une décision du banni de Barcelone, Philippe Coutinho. Les Magpies devraient lancer une campagne de transfert au début de 2022 suite à leur récent achat par le Fonds d’investissement public soutenu par l’Arabie saoudite.

Lionel Messi explique les détails de son départ de Barcelone – Football Espana

« Je suis rentré à Barcelone pour préparer la saison, après avoir profité des quelques jours de vacances supplémentaires que l’entraîneur m’avait accordés », a déclaré Messi dans une interview à France Football dans des commentaires portés par Diario AS. « J’ai eu l’idée de signer mon contrat et de reprendre l’entraînement immédiatement.

Atlético Madrid 0-3 Barça (femmes) : Toujours aussi fort – FC Barcelona

Le FC Barcelona n’arrête pas de gagner, et la victoire 3-0 d’aujourd’hui à l’Atlético Madrid est une preuve supplémentaire qu’il est un cran au-dessus du reste de la Liga Iberdrola. Avec des buts d’Oshoala, Aitana et Martens, et la gardienne Sandra Paños célébrant sa 200e apparition, ce fut une autre démonstration sublime des leaders invaincus.