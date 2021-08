Actualités du FC Barcelone : 11 août 2021 ; Lionel Messi rejoint le PSG, Óscar Mingueza blessé

in

Blessure aux ischio-jambiers pour Óscar Mingueza – FC Barcelona

Les tests effectués sur le joueur Óscar Mingueza mardi au centre médical du Club ont confirmé qu’il souffrait d’une blessure aux ischio-jambiers à la jambe gauche. Le joueur n’est pas disponible pour la sélection et son retour dépendra de sa récupération.

Royal veut être un succès au Barça – FC Barcelona

L’arrière latéral brésilien a fait ses débuts au Barça dans le match Gamper et explique ici ses espoirs pour l’avenir en tant que blaugrana et ses débuts dans le football au Brésil

Lionel Messi rejoint le Paris Saint-Germain : “Le club et sa vision correspondent parfaitement à mes ambitions” – Football Espana

Lionel Messi et son épouse Antonella se sont envolés pour Paris pour achever son transfert gratuit de Barcelone au Paris Saint-Germain ce mardi. Des rumeurs avaient émergé du jour au lendemain selon lesquelles Barcelone avait fait une dernière offre pour conserver son talisman, mais elles n’ont pas abouti. Il est maintenant, au grand choc de la plupart du monde, un joueur du PSG.

Barcelone accueillera à nouveau deux des trois Olympiens sur la blessure de Mingueza – Football Espana

Barcelone accueillera à nouveau deux de ses trois Olympiens cette semaine. Les Blaugrana ont vu trois joueurs se rendre à Tokyo plus tôt cet été pour représenter l’Espagne aux Jeux olympiques. Pedri, Eric Garcia et Oscar Mingueza ont tous été appelés par Luis de la Fuente, et tous les trois ont réussi à remporter une médaille d’argent avec La Roja s’inclinant face au Brésil en finale.

Umtiti n’envisagera la sortie de Barcelone que pour un club en compétition pour les titres – Football Espana

La star de Barcelone, Samuel Umtiti, a été clair sur son avenir au milieu des huées des supporters lors de la victoire du trophée Joan Gamper contre la Juventus. Umtiti était l’un des joueurs qui a été marqué pour le départ au milieu de toute la situation de Lionel Messi.