Actualités du FC Barcelone : 12 août 2021 ; La Real Sociedad est la prochaine, Emerson Royal s’est inscrit pour jouer

in

Séance d’entraînement partagée entre l’équipe première et le Barça B – FC Barcelona

L’équipe de Ronald Koeman s’est entraînée mercredi à la Ciutat Esportiva lors d’une session conjointe avec l’équipe du Barça B de Sergi Barjuan alors que la première équipe poursuit ses préparatifs pour le match d’ouverture de dimanche contre la Real Sociedad au Camp Nou, coup d’envoi à 20h CEST.

Barcelone doit encore verser à Lionel Messi une prime de fidélité de 39 millions d’euros – Football Espana

Le transfert gratuit de Lionel Messi de Barcelone au Paris Saint-Germain s’est achevé hier, mais cela ne signifie pas que le club catalan n’a aucune obligation financière envers l’Argentin. Selon El Mundo tel que rapporté par Colin Millar, Barcelone doit payer à son ancien capitaine une prime de fidélité de 39 millions d’euros, comme l’a révélé la fuite du contrat de Messi avec le club en janvier dernier.

Ronaldinho “sent les champions” après l’arrivée de Messi au PSG – Football Espana

Ronaldinho a eu son mot à dire sur le transfert de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Messi est désormais officiellement un joueur du PSG, mettant le stylo sur papier mardi moins de cinq jours après qu’il a été confirmé qu’il ne pouvait pas continuer à Barcelone.

Emerson Royal est inscrit pour jouer en Liga pour le Barca – SPORT

Barcelone a enregistré l’une de ses quatre signatures estivales. C’est Emerson Royal, l’arrière droit brésilien qui est arrivé après deux saisons en prêt au Real Betis. Il a été enregistré parce que techniquement, il revient de prêt et n’est pas un signataire.

Le Barça convaincu que Memphis Depay peut s’inscrire et jouer dimanche – SPORT

Barcelone travaille à l’enregistrement de Memphis Depay dans les prochaines heures et pense qu’il pourra commencer contre la Real Sociedad. Les dirigeants du club travaillent avec la Liga sur ce sujet et ils sont convaincus qu’il peut jouer même s’il n’y a pas de sorties cette semaine, ce qui semble probable pour le moment.

Message de Lionel Messi aux fans du Barça après sa signature au PSG – SPORT

Lionel Messi quittant le Barça cet été a stupéfait les fans du club. Lors de la présentation qu’il a eue en tant que nouveau joueur du Paris Saint-Germain, il a envoyé un message aux fans du Barça, qui l’ont vu grandir depuis ses débuts en 2004 avec l’équipe première jusqu’à ce qu’il devienne le meilleur joueur du club et du monde.

Pedri jouera pour Barcelone contre la Real Sociedad dimanche – SPORT

Pedri a joué 73 matchs la saison dernière, plus que tout autre joueur. Après avoir remporté l’argent aux Jeux olympiques, il s’est envolé pour Barcelone pour s’entraîner jeudi. Le club et le staff savent qu’il a beaucoup joué mais c’est comme ça et Pedri le comprend parfaitement. Il a été le premier à faire comprendre qu’il est là pour tout ce qu’ils veulent de lui, un engagement total.