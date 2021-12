Actualités du FC Barcelone : 12 décembre 2021 ; Tout est prêt pour le voyage à Osasuna, Ferran Torres, le dernier Edinson Cavani

APERÇU : CA Osasuna contre FC Barcelona – FC Barcelona

Avec une défaite à domicile contre le Betis en Liga, suivie d’une défaite en Allemagne qui a entraîné l’élimination de la Ligue des champions, le FC Barcelone a désespérément besoin d’un changement d’élan, et dimanche à 4h15 CET, il essaiera de faire exactement cela avec un voyage à Pampelune, patrie d’Osasuna.

La vérité sur le CA Osasuna – FC Barcelone

Le FC Barcelone revient en championnat dimanche avec un déplacement à Pampelune pour affronter le Club Atlético Osasuna, pour leur donner leur titre complet. Avant le coup d’envoi de 16h15 CET au stade El Sadar, regardons de plus près l’opposition.

L’effectif pour le déplacement à Pampelune – FC Barcelona

Il est temps de changer d’état d’esprit. La Liga est de retour après la sortie de la Ligue des champions, le Barça se rendant à Osasuna lors de la 17e journée de la compétition nationale. Le coup d’envoi est donné dimanche à 16h15 CET.

Quand et où regarder Osasuna contre FC Barcelona – FC Barcelona

Après les défaites contre le Betis en Liga et le Bayern Munich en Ligue des champions, le Barça cherchera un changement de fortune alors qu’il se rendra à Pampelune pour un match qui débutera en même temps que le match contre le Betis la semaine dernière (16h15 CET ), mais dans ce cas le dimanche.

Xavi admet que Barcelone doit aller sur le marché des transferts et améliorer son équipe – Football Espana

Barcelone se rendra à Pampelune demain après-midi pour affronter Osasuna à El Sadar en Liga. C’est un match délicat – Barcelone est dans une mauvaise forme et Osasuna est une équipe difficile à jouer dans le meilleur des cas, en particulier à El Sadar.

Barcelone lorgne Ferran Torres et Edinson Cavani en janvier – Football Espana

Barcelone souhaite amener un avant-centre ce marché des transferts de janvier selon Mundo Deportivo. Sergio Aguero est toujours hors de combat en raison de son problème cardiaque, Martin Braithwaite est blessé et Ansu Fati et Memphis Depay font face à un autre mois. Juste Ousmane Dembele et Luuk de Jong sont des options viables au milieu, et Xavi n’aime pas cette dernière.

Luuk de Jong en ligne pour revenir du côté de Barcelone contre Osasuna – SPORT

Barcelone cherchera à rebondir après sa défaite à Munich à Pampelune ce week-end mais il le fera avec de nombreuses blessures, notamment en attaque. La blessure de Memphis Depay fait de Luuk de Jong le seul attaquant naturel disponible pour Xavi, qui a laissé entendre que le Néerlandais commencerait contre Osasuna.

Pedri : Des offres d’ailleurs ? Je suis heureux au Barça, c’est mon rêve – SPORT

Pedri Gonzalez, le vainqueur du Trophée Kpa et du Golden Boy, s’est confié à Tuttosport. Le milieu de terrain barcelonais s’est dit heureux d’avoir signé un nouveau contrat au Camp Nou malgré de grosses offres venues d’ailleurs.