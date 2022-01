Actualités du FC Barcelone : 12 janvier 2022 ; Tout est prêt pour El Clásico, le Barça veut un défenseur de l’Ajax

Cinq joueurs déclarés aptes au Clásico – FC Barcelona

Excellente nouvelle pour le FC Barcelone puisque mardi, cinq joueurs de l’équipe première ont été déclarés aptes et disponibles pour la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne contre le Real Madrid mercredi.

Xavi : ‘Chaque match est une finale depuis que je suis arrivé. Mais c’est pour un trophée et une grande opportunité pour nous’ – FC Barcelone

Le Barça va jouer mercredi l’un des matchs les plus importants de la saison. Le premier trophée de l’ère Xavi est à gagner, ainsi que la fierté de battre son plus grand rival.

Ferran Torres portera le maillot numéro 19 du FC Barcelone – FC Barcelona

La nouvelle recrue est désormais enregistrée auprès de la ligue et reprend le maillot de Sergio Agüero, également porté par Kluivert et Messi entre autres.

Sergio Busquets dit que le Barça doit s’en tenir à son style – FC Barcelona

Dans la perspective du match, le capitaine Sergio Busquets s’est présenté mardi devant la presse, soulignant la nécessité pour le Barça d’être « fidèle à lui-même » en termes d’approche du match.

Le record du Clásico de Xavi Hernández – FC Barcelona

Xavi Hernández est sur le point de vivre sa première expérience du Clásico d’un point de vue managérial. Mais ayant disputé 42 matchs contre le Real Madrid, 38 fois en tant que titulaire, il est assez expert en la matière. En fait, seuls Leo Messi et Sergio Ramos, avec 45 chacun, ont joué plus de fois dans le match.

Débutants possibles au Clásico – FC Barcelona

Pas moins de sept joueurs différents sont en lice pour vivre leur première expérience d’un match senior contre le Real Madrid mercredi en Supercoupe d’Espagne

Dembele-Barcelone : les pourparlers pourraient reprendre avant fin janvier – FC Barcelone

Une lueur d’espoir concernant le renouvellement du contrat d’Ousmane Dembele s’est ouverte au FC Barcelone. Selon L’Equipe, l’insistance de Xavi Hernandez à garder le joueur a été la clé pour le camp du Français, qui n’exclut pas une autre réunion pour faire avancer les négociations qui étaient auparavant rompues.

Yusuf Demir s’apprête à quitter Barcelone et à revenir au Rapid de Vienne – Football Espana

Barcelone a informé Yusuf Demir qu’il ne porterait plus jamais le maillot de Barcelone il y a quelques semaines, selon Diario Sport. La raison en est qu’en raison de l’accord de prêt que Barcelone a conclu avec le Rapid Vienna pour le jeune, ils auraient dû payer au club autrichien des frais de 10 millions d’euros pour le signer s’il l’avait fait.

Barcelone garde un œil sur l’arrière central argentin de l’Ajax Lisandro Martinez – Football Espana

Barcelone garde un œil sur le défenseur argentin de l’Ajax Lisandro Martinez selon un rapport publié dans Diario Sport. Le club a envisagé la possibilité de le signer l’été dernier mais n’a pas pu en raison de contraintes financières. Ils ont plutôt essayé de le prêter, mais l’Ajax n’a pas toléré un tel accord.