Actualités du FC Barcelone : 12 juin 2021 ; Pique parle du limogeage de Haaland, Garcia Pimienta et Amor

Barcelone a confirmé avoir résilié le contrat de l’entraîneur de l’équipe B Francisco Javier García Pimienta après trois ans à la tête de l’équipe.

Pique : J’espère que Haaland viendra à Barcelone | Marca

Gerard Pique espère qu’Erling Haaland rejoindra Barcelone. Il a dit. « Je n’en ai aucune idée, j’espère qu’il viendra. Les grands joueurs devraient être avec nous, mais c’est une décision à prendre par le club.

Résiliation du contrat de Guillermo Amor | FC Barcelona

Barcelone a également résilié le contrat de Guillermo Amor. L’homme de 53 ans travaille depuis quatre ans en tant que directeur des relations institutionnelles et sportives du club.

joueurs espagnols vaccinés contre Covid-19 avant le début de l’Euro 2020 | sport

L’équipe d’Espagne a reçu ses vaccins Covid-19 avant le début du championnat d’Europe. Leur premier match est contre la Suède lundi à Séville.

Emerson met fin aux rumeurs : fans de Barcelone, nous serons bientôt ensemble | Marca

Emerson a répondu aux spéculations sur son avenir en disant aux fans de Barcelone dans un message vidéo sur Instagram que “nous serons bientôt ensemble”.

Barcelone a pris contact avec Low | Marca

Barcelone aurait pris contact avec Joachim Low en mars, mais on lui a dit que le patron allemand voulait prendre un congé sabbatique d’un an après l’Euro.

Ceferin : « Le Real Madrid, Barcelone et la Juventus sont comme des enfants » | COMME

Le chef de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a de nouveau frappé le Barça, le Real Madrid et la Juventus à cause de la Super League et a accusé le trio d’agir comme des enfants.

Les raisons pour lesquelles Barcelone a limogé l’entraîneur de l’équipe B, Garcia Pimienta, vendredi | sport

Barcelone aurait limogé Garcia Pimienta parce qu’il n’a pas obtenu de promotion malgré le plus gros budget de la ligue et parce qu’il gagne trop.