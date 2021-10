Actualités du FC Barcelone : 12 octobre 2021 ; Memphis bat le record des Pays-Bas, Dembélé, Agüero de retour à l’entraînement

Memphis établit un nouveau record pour les Pays-Bas – FC Barcelona

L’année 2021 s’avère être une année prolifique pour Memphis. L’attaquant du Barça est devenu le joueur à avoir marqué le plus de buts au cours d’une année civile pour les Pays-Bas après que son tour du chapeau lors de la victoire 6-0 contre Gibraltar a porté son total à 14 pour l’année.

Dembélé et Agüero s’entraînent pour une partie de la séance avec le groupe – FC Barcelone

La semaine a commencé à la Ciutat Esportiva Joan Gamper avec une séance d’entraînement pour les joueurs disponibles de l’équipe première. Les nouveaux visages étaient Ousmane Dembélé et Sergio Agüero, tous deux se remettant actuellement d’une blessure.

Alexia, la reine d’Europe – FC Barcelone

En décembre 2015, Alexia Putellas a été nommée joueuse catalane de l’année et est apparue dans un reportage spécial dans Revista Barça avec son homologue masculin Gerard Piqué. C’était la première fois qu’une joueuse apparaissait en couverture du magazine Barça.

Présent et futur : Demir – FC Barcelone

Demir n’a pas tardé à montrer ses compétences avec ce pied gauche, jouant dans chaque match de pré-saison pour l’entraîneur Ronald Koeman. Faisant preuve d’un grand contrôle rapproché, il a apporté courage et confiance à l’attaque du Barça, mis en évidence par ses dribbles et ses passes parfaites.

Le chef de Barcelone rejette l’offre d’Erling Haaland en 2022 – Football Espana

Le vice-président de Barcelone, Rafael Yuste, a minimisé les chances du club de signer Erling Haaland en 2022. L’international norvégien a été fortement lié à un départ du Borussia Dortmund l’été prochain.