Actualités du FC Barcelone : 12 septembre 2021 ; Les préparatifs se poursuivent pour le Bayern, le Barça Women bat le Real Betis

Cinq statistiques clés : Barça v Bayern – FC Barcelona

La Ligue des champions 2021/22 débutera pour le FC Barcelone mardi prochain avec un match à domicile contre le Bayern Munich. Voici cinq statistiques clés dont tout bon fan aura besoin dans sa tête à temps pour le coup d’envoi de 21h00 CEST.

Quand et où regarder Barça v Bayern – FC Barcelona

Mardi 14 septembre, le FC Barcelone entame sa campagne de Ligue des champions 2021/22 avec un match du Groupe E à domicile contre le Bayern Munich. C’est à l’heure habituelle du coup d’envoi de 21h00 CET, et si vous avez besoin de savoir à quelle heure cela signifie où vous êtes, voici toutes les informations dont vous avez besoin.

Les internationaux sont de retour – FC Barcelone

L’équipe du FC Barcelone était de retour au travail samedi matin après son départ vendredi. Avec le report du match de Séville, tous les regards sont désormais tournés vers les débuts de mardi en Ligue des champions à domicile contre le Bayern Munich à 21h00 CEST.

Betis 0-5 Barça : les femmes en ont encore cinq – FC Barcelona

Le Barça a remporté un autre match 5-0, cette fois contre le Betis lors du premier road trip de la saison de Liga. Alexia, Oshoala (2), Mariona et Rolfö ont marqué les buts.

Serge Gnabry un doute sur les blessures pour Barcelone v Bayern Munich – Football Espana

L’ailier du Bayern Munich, Serge Gnabry, pourrait manquer son déplacement en milieu de semaine de la Ligue des champions à Barcelone. L’international allemand a joué un rôle clé pour l’équipe de Julian Nagelsmann jusqu’à présent en 2021/22 avec deux buts en quatre matches de Bundesliga jusqu’à présent cette saison.

Jordi Alba offre un coup de pouce à Barcelone avant le choc contre le Bayern Munich – Football Espana

La star de Barcelone, Jordi Alba, devrait être en forme à temps pour son affrontement en Ligue des champions avec le Bayern Munich la semaine prochaine. La Blaugrana accueille la superpuissance de la Bundesliga au Camp Nou le 14 septembre après n’avoir pas joué en Liga ce week-end.

Miralem Pjanic révèle que Lionel Messi n’a pas compris pourquoi Ronald Koeman ne le jouerait pas – Football Espana

Miralem Pjanic a quitté Barcelone cet été pour Besiktas après une saison décevante. Le Bosniaque a rejoint les Blaugrana dans un échange partiel avec la Juventus qui a vu Arthur aller dans l’autre sens, mais n’a réussi que 19 matches de championnat et 619 minutes tout au long de 2020/21. Sa relation avec Ronald Koeman n’était pas bonne, à tel point que même Lionel Messi l’a remarqué.

Barcelone prépare Ousmane Dembele physiquement et mentalement avant le retour de blessure – Football Espana

Barcelone a un plan pour Ousmane Dembele selon Marca. Le club est sûr qu’il va renouveler son contrat et est déterminé à récupérer la meilleure version du Français ; afin d’atteindre cette dernière ambition, ils lui ont préparé un programme conçu pour le tester physiquement et mentalement.