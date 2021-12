Actualités du FC Barcelone : 13 décembre 2021 ; Le Barça fait match nul à Osasuna, le Barça féminin remporte El Clásico

Osasuna 2-2 Barça : l’égalisation tardive nie la victoire à El Sadar – FC Barcelona

Après une semaine décevante, dimanche à El Sadar était une opportunité prometteuse pour le FC Barcelone de récolter trois points importants, mais malgré deux victoires en tête, il reviendra de Navarre avec un seul et est retombé à la huitième place du classement.

Nico et Ez Abde marquent les premiers buts du FC Barcelona – FC Barcelona

Nico González et Abde Ezzalzouli continuent de vivre le rêve au FC Barcelone. Le milieu de terrain galicien joue un rôle clé lors de sa première saison avec l’équipe première depuis ses débuts contre la Real Sociedad lors du premier match de la campagne.

Marc ter Stegen, étranger avec le cinquième plus grand nombre d’apparitions pour le FC Barcelona – FC Barcelona

Marc ter Stegen a fait sien le but du FC Barcelone. Le match avec Osasuna a porté son total à 298 apparitions, ce qui le place devant Phillip Cocu (297) et donc à la cinquième place de la liste des étrangers avec le plus de matchs pour l’équipe, désormais seulement dépassé par Leo Messi (778 ), Dani Alves (391), Javier Mascherano (334) et Iván Rakitic (310).

L’effectif de la Coupe Maradona – FC Barcelone

Cette semaine, la Coupe Maradona, en l’honneur de Diego Maradona à l’occasion du premier anniversaire de la mort des superstars argentines, se jouera à Riyad, en Arabie saoudite, le mardi 14 décembre à 18h00 CET entre le Barça et Boca Juniors.

Real Madrid 1-3 Barça : les Blaugranes remportent le Clásico – FC Barcelona

L’équipe féminine du Barça s’impose au stade Alfredo Di Stefano et conserve son record de 100% cette saison

FC Barcelona B 3–1 Atlético Baleares : Affichage de caractère – FC Barcelona

Grosse victoire du Barça B à l’Estadi Johan Cruyff contre l’une des équipes les plus coriaces de son championnat. Il a fallu du courage pour récupérer après que l’Atlètico Balears ait pris la tête, mais l’équipe s’est regroupée avec brio pour mettre un terme à une série de résultats décevants.