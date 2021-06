Actualités du FC Barcelone : 13 juin 2021 ; Pedro peut entrer dans l’histoire, dernières rumeurs

in

Pedri entrera dans l’histoire avec l’Espagne à l’Euro | sport

Pedri deviendra le plus jeune joueur à présenter pour l’Espagne à l’Euro, à l’âge de 18 ans, six mois et 18 jours, s’il joue contre la Suède lundi.

Lenglet saute à la défense de Griezmann : c’est un joueur important pour Barcelone | Marca

Clément Lenglet a défendu son coéquipier de Barcelone et de France Antoine Griezmann et a déclaré que l’attaquant était un joueur très important pour les Catalans.

Wijnaldum : « Le PSG a été plus décisif que Barcelone » | COMME

Georginio Wijnaldum a expliqué sa décision de rejoindre le PSG cet été et a déclaré que l’équipe française était plus décisive que Barcelone.

La Juventus considère Griezmann comme remplaçant de Cristiano Ronaldo | Marca

La Juventus envisagerait Antoine Griezmann comme remplaçant potentiel de Cristiano Ronaldo qui pourrait quitter le club cet été.

Le défenseur du Barça Clément Lenglet : Je me sentais vide | sport

Clement Lenglet dit qu’il “se sentait vide” après la défaite 8-2 de Barcelone contre le Bayern Munich en Ligue des champions et pense que cela l’a empêché de bien jouer au début de la saison dernière.

Lautaro Martinez se rapproche du Barça après avoir suspendu les pourparlers de l’Inter | sport

Lautaro Martinez a interrompu les discussions avec l’Inter sur un nouveau contrat au milieu des spéculations sur un déménagement à Barcelone. Emerson Royal pourrait être utilisé dans le cadre de n’importe quel accord.

Cesc Fabregas : Xavi ou Iniesta ? Maman ou papa ? | sport

Cesc Fabregas a participé à une séance de questions-réponses et a eu du mal à choisir entre les légendes barcelonaises Xavi et Iniesta. Sa réponse à la question était « Maman ou papa ? »