Actualités du FC Barcelone : 13 novembre 2021 ; Sergio Agüero dément les rumeurs de retraite, le Barça signe Dani Alves

Dernier entraînement de la semaine – FC Barcelone

Les joueurs du Barça qui ne sont pas en déplacement international se sont entraînés une dernière fois vendredi avant de prendre congé le week-end. Le stade était le terrain numéro 3 à la Ciutat Esportiva, avec seulement six membres de l’équipe senior avec Jordi Escobar, Zacarías Ghailán et Nils Mortimer du Barça B et Txus Alba de l’équipe U19A.

Accord de principe pour signer Dani Alves – FC Barcelone

Le FC Barcelone et Dani Alves ont conclu un accord de principe pour que le joueur rejoigne l’équipe première de football pour le reste de la saison en cours. Le Brésilien rejoindra l’entraînement à partir de la semaine prochaine mais ne pourra pas jouer avant janvier.

Dani Alves en chiffres – FC Barcelone

Le footballeur le plus décoré de tous les temps et l’étranger avec le deuxième plus grand nombre d’apparitions pour le Barça. Et il revient pour ajouter à ces statistiques…

Xavi et Dani Alves à nouveau ensemble – FC Barcelone

Six ans plus tard, Xavi Hernández et Dani Alves sont de retour ensemble au FC Barcelone. La différence est que le premier revient en tant qu’entraîneur de l’équipe première, tandis que le Brésilien de 38 ans est ici pour jouer pour la deuxième fois de sa carrière.

Aguero tweete pour démentir les rumeurs de sa retraite imminente – Football Espana

Sergio Aguero a mis fin aux rumeurs d’une retraite imminente. Aguero est actuellement absent pendant 90 jours en raison d’un problème cardiaque survenu lors d’une apparition pour Barcelone. Lors du match nul du Barca contre Alaves le mois dernier, Aguero s’est plaint de douleurs à la poitrine et a dû être remplacé, et s’est même précipité à l’hôpital.

Dembélé prêt pour Barcelone bien après avoir enfreint la règle de Xavi – Football Espana

Ousmane Dembélé serait l’une des premières victimes des nouvelles règles de Xavi Hernandez à Barcelone. Xavi a été officiellement dévoilé lundi en tant que nouveau patron du Barca, la légende blaugrana remplaçant Ronald Koeman à ce poste. Et il ne lui a pas fallu longtemps pour marquer son autorité, introduisant une série de nouvelles règles.

Barcelone exclut le retour de l’exilé en prêt de Trincao – Football Espana

Barcelone a exclu la possibilité de rappeler Francisco Trincao de son prêt. Trincao a été prêté avant cette saison, rejoignant le club de Premier League Wolves pour l’ensemble de cette campagne. L’ailier portugais a joué régulièrement pour l’équipe de Bruno Lage depuis son transfert, ayant déjà effectué huit départs en Premier League.