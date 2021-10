Actualités du FC Barcelone : 13 octobre 2021 ; Le Camp Nou de retour à pleine capacité, Ronald Araujo blessé

Deuxième séance de la semaine – FC Barcelone

Mardi matin, l’équipe première s’est entraînée pour la deuxième fois cette semaine, toujours sans les joueurs avec leurs équipes nationales. La séance sur le terrain 2 mettait en vedette Ousmane Dembélé et Kun Agüero, tous deux s’entraînant désormais avec le reste du groupe.

Le Camp Nou retrouve sa pleine capacité – FC Barcelone

Le Camp Nou va être à nouveau plein ! Après un an et demi sans matchs, puis des matchs dans un stade vide, puis des matchs avec des restrictions sévères, le moment est enfin venu où le stade du Barça peut à nouveau se remplir à pleine capacité !

Ronald Araujo se blesse aux ischio-jambiers droits – FC Barcelone

Des tests effectués par le service médical de l’Association uruguayenne de football ont confirmé que le premier joueur de l’équipe Ronald Araujo s’est blessé aux ischio-jambiers droits lors du match contre l’Argentine dimanche. Il retournera à Barcelone où le service médical du Club évaluera sa blessure.

Présent et futur : Balde – FC Barcelone

Balde a le physique et la capacité technique pour réagir vivement et rejoindre rapidement l’attaque. Il est déjà connu pour son audace dans l’aile, comme il l’a montré lors du match de la phase de groupes de la Ligue des champions FC Barcelona contre FC Bayern Munich cette saison.

Barcelone convaincu que Gavi et Pedri peuvent coexister dans le même milieu de terrain – Football Espana

Barcelone a à sa disposition deux des milieux de terrain les plus excitants d’Espagne, Gavi et Pedri. Le plus gros problème auquel ils sont actuellement confrontés, selon Diario Sport, est de trouver un moyen de les jouer tous les deux en même temps.

Barcelone devrait se passer de Ronald Araujo et Eric Garcia pour le choc contre le Dinamo Kiev – Football Espana

Koeman manquera cependant deux joueurs clés pour la course en Ronald Araujo et Eric Garcia selon Mundo Deportivo. Le premier a subi une blessure musculaire en service avec l’Uruguay; on s’attend à ce qu’il rate à la fois le match contre Valence et le Dinamo.