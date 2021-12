Actualités du FC Barcelone : 14 décembre 2021 ; Tout est prêt pour la Coupe Maradona, le Barça fait match nul contre Naples en Ligue Europa

Le FC Barcelone affrontera Naples en Ligue Europa – FC Barcelona

Le FC Barcelona connaît désormais ses adversaires lors des barrages de l’UEFA Europa League cette saison. Le tirage au sort a eu lieu lundi à Nyon, en Suisse, et a vu l’équipe de Serie A de Napoli tirer contre le Barça à ce stade de la compétition.

Entraînement au Mrsool Park, Riyad – FC Barcelone

Les 28 joueurs qui participent au match de la Coupe Maradona contre Boca Juniors se sont entraînés lundi soir au parc Mrsool à Riyad, qui a également servi à se remettre des efforts du match nul 2-2 de dimanche à Osasuna.

Barça TV+ diffusera la Maradona Cup en direct – FC Barcelone

La Coupe Maradona peut être regardée en direct sur Barça TV+. La plateforme de contenu audiovisuel numérique du FC Barcelone diffusera le match hommage à la star argentine décédée entre le FC Barcelone et Boca Júniors le mardi 14 décembre (18h CET) depuis Riyad (Arabie saoudite).

Pedri et Martens brillent à Turin – FC Barcelona

Une reconnaissance supplémentaire pour les joueurs du FC Barcelone ! Quelques jours seulement après le gala du Ballon d’Or, au cours duquel Alexia Putellas a été nommée meilleure footballeuse du monde et Pedri a remporté le trophée Kopa du meilleur joueur de moins de 21 ans, Lieke Martens a été nommée Golden Woman Player 2021 lors de la cérémonie organisée par le magazine Tuttosport à Turin, et Pedri a reçu une autre distinction en tant que Golden Boy, qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans de 2021.