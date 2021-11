Actualités du FC Barcelone : 14 novembre 2021 ; Les femmes du Barça restent parfaites, Xavi veut Thiago Alcântara

Barça Féminin 4 – 0 Levante : Invincible à l’Estadi Johan Cruyff – FC Barcelona

Le Barça Féminin a remporté le match contre Levante, avec le score final de 4-0. 10 victoires en 10 matchs, même avec une équipe réduite. L’équipe de Jonatan Giráldez a excellé dans un match contre les rivaux les plus coriaces de la ligue, occupant actuellement la quatrième place.

À. Sanluqueño 0-2 Barça B : la séquence de victoires se poursuit – FC Barcelona

Les réservistes ont remporté une brillante victoire 2-0 à El Palmar, domicile de l’Atlético Sanluqueño, lors du retour de Sergi Barjuan à ses fonctions normales après avoir occupé le poste de manager par intérim de l’équipe première. Cela fait maintenant six matchs d’affilée sans défaite dans les Footers Primera RFEF.

Besiktas veut un accord permanent avec Miralem Pjanic – Football Espana

Barcelone se verra offrir la possibilité de décharger la star du milieu de terrain Miralem Pjanic sur un accord permanent en 2022. Pjanic a été souligné par l’ancien patron Ronald Koeman comme une vente prioritaire pendant les mois d’été après avoir reçu pour instruction de réduire la masse salariale gonflée du club.

Barcelone tient à lier Gavi à un nouveau contrat avec une clause libératoire plus élevée – Football Espana

Tout change à Barcelone. Xavi a évolué rapidement et de manière décisive depuis sa prise de fonction cette semaine et tient à lier les perspectives les plus prometteuses au Camp Nou. Ansu Fati et Pedri ont déjà signé des contrats à long terme, donc Barcelone a maintenant, selon Mundo Deportivo, concentré son attention sur la résolution de l’avenir à long terme de Gavi et Ousmane Dembele.

Xavi veut ramener Thiago Alcantara à Barcelone – Football Espana

Après avoir obtenu le retour de Dani Alves, Barcelone et Xavi ont l’intention de ramener Thiago Alcantara au Camp Nou selon des informations parues dans Sky Sport, le Liverpool Echo et Diario AS. Le joueur de 30 ans est actuellement en Premier League avec Liverpool. Thiago a rejoint Liverpool en provenance du Bayern Munich à l’été 2020, mais les choses n’ont tout simplement pas fonctionné pour lui à Anfield et il n’est pas devenu indispensable à l’équipe de Jurgen Klopp.