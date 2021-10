Actualités du FC Barcelone : 14 octobre 2021 ; Sergio Agüero marque en match d’entraînement, Pedri accepte un nouveau contrat

Agüero en match d’entraînement contre UE Cornellà – FC Barcelona

Mercredi matin, les membres de l’équipe première du Barça qui ne sont pas en déplacement international, ainsi qu’un certain nombre de joueurs du Barça B (Matheus, Peque Polo et Nils Mortimer) ainsi que Fermín López du côté des U19A, ont joué un match d’entraînement contre RFEF. club UE Cornellà.

Barcelone doit encore d’énormes dettes à un certain nombre de clubs pour des transferts dans le passé, selon un reportage sur la radio SER en Catalogne. Ils choisissent Philippe Coutinho comme un excellent exemple – les Catalans doivent toujours 42 millions d’euros à Liverpool sur les 160 millions d’euros du transfert qui a eu lieu en janvier 2018.

Joan Laporta veut attacher les jeunes joueurs qui brillent à Barcelone dès que possible selon Marca. Le trio d’adolescents de Pedri, Ansu Fati et Gavi a été de rares notes positives au cours d’une saison difficile au Camp Nou, et Laporta est donc déterminé à conserver ses services et à repousser les intérêts ennemis.

Barcelone se rapproche d’un nouveau contrat pour l’attaquant Pedri, selon Fabrizio Romano. L’initié italien des transferts vient de tweeter une multitude d’informations sur l’offre au jeune milieu de terrain, qui court apparemment jusqu’en 2026.

Andrea Pirlo était le dernier à être connecté au travail du Camp Nou, et son agent s’est exprimé aujourd’hui pour minimiser les rumeurs.