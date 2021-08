Actualités du FC Barcelone : 15 août 2021 ; Tout est prêt pour le premier match de la Liga contre la Real Sociedad

APERÇU | FC Barcelone contre Real Sociedad – FC Barcelone

La nouvelle saison de Liga commence pour le FC Barcelone dimanche à 20h00 CEST contre la Real Sociedad. Il s’est passé beaucoup de choses entre la fin de la saison 2020/21 et le début de la campagne 2021/22, mais l’objectif est toujours le même : jouer un football divertissant et gagner des matchs.

Piqué : “Jouer en direct à la télévision américaine signifie beaucoup pour nous” – FC Barcelona

Le défenseur central du Barça explique à l’émission Good Morning America sur ABC à quel point il est important que les matchs de Liga soient diffusés en clair dans le pays pour la première fois

Memphis, Eric Garcia et Rey Manaj inscrits en Liga – FC Barcelona

Le FC Barcelone est en mesure d’inscrire Memphis, Eric Garcia et Rey Manaj pour jouer dans la Liga de Futbol Profesional espagnole. Cela a été rendu possible grâce à un accord avec Gerard Piqué en vertu duquel le salaire du deuxième capitaine du Barça a été considérablement réduit.

Dest : “Le meilleur reste à venir” – FC Barcelone

Sergi Roberto et Sergiño Dest ont parlé à la presse avant le premier match de Liga. Le premier s’est entretenu avec le quotidien catalan La Vanguardia tandis que l’Américain était en conversation avec ESPN.

Ronald Koeman : “[Lionel] Messi est le passé et vous ne pouvez pas vivre dans le passé” – Football Espana

Cela a été un été traumatisant à Barcelone. Lionel Messi, le plus grand joueur de l’histoire du club sinon de l’histoire du football, est parti pour le Paris Saint-Germain après 16 ans de service interstellaire. Il laisse derrière lui une équipe embourbée dans l’incertitude.

Barcelone et Joan Laporta contrariés par la réticence de Jordi Alba à baisser son salaire – Football Espana

Joan Laporta et la hiérarchie barcelonaise sont en colère contre Jordi Alba selon Diario AS. L’arrière latéral vétéran hésite à réduire son salaire, qui n’expire qu’en 2024. Barcelone a besoin de lui pour rencontrer le club à mi-chemin et prendre une baisse de salaire pour aider l’équipe catalane à alléger sa situation financière délicate.