Actualités du FC Barcelone : 15 décembre 2021 ; Le Barça perd la Coupe Maradona, Sergio Agüero s’attaque à l’avenir

FC Barcelona 1-1 (2-4 stylos) Boca Juniors : Défaite en fusillade en Coupe Maradona – FC Barcelona

Boca Juniors a remporté le match de la Coupe Maradona mardi à Mrsoul Park, Riyad. Ferran Jutglà a donné l’avantage aux Catalans juste après la pause, mais Boca a trouvé l’égalisation en fin de match et a ensuite obtenu le droit au trophée en remportant les tirs au but.

Dani Alves de retour sous le maillot du FC Barcelone 2032 jours après son dernier match – FC Barcelona

Quelque 2032 jours se sont écoulés depuis que Dani Alves a enfilé le maillot du FC Barcelone. Mardi, 5 ans, 6 mois et 20 jours après sa dernière apparition pour le Club lors de la victoire de la Copa del Rey 2016 contre Séville, le Brésilien était à nouveau en blaugrana.

Agüero se présentera ce mercredi – FC Barcelone

Veuillez noter que Sergio « Kun » Agüero fera une déclaration sur son avenir depuis le Camp Nou à 12h00 CET le mercredi 15 décembre. Le joueur de football de l’équipe première sera rejoint par le président du FC Barcelone, Joan Laporta.

Xavi : « Malgré la défaite aux tirs au but, nous sommes heureux » – Football Espana

Xavi était ravi de pouvoir offrir à Dani Alves ses deuxièmes débuts pour Barcelone. « Le retour de Dani Alves est très positif pour l’équipe », a-t-il déclaré, porté par Mundo Deportivo. « Tout le monde a vu qu’il va beaucoup nous aider. C’est un joueur sensationnel et il nous aidera avec l’esprit d’équipe, le caractère et l’âme.

Andre Onana admet que son premier choix cet été serait de retourner à Barcelone – Football Espana

Le contrat du gardien de but camerounais avec l’Ajax expire cet été, et c’est un joueur qui tient à cœur Barcelone étant donné qu’il est passé par La Masia avant de partir pour les Pays-Bas à l’âge de 19 ans.

Barcelone intéressé par le futur arrière droit Noussair Mazraoui – Football Espana

Barcelone souhaite renforcer son équipe mais est consciente de ses limites financières, elle surveille donc de près le marché des agences libres selon Mundo Deportivo. Ils sont prêts à engager des fonds pour essayer de signer Ferran Torres et Erling Haaland, mais pour d’autres postes, ils chercheront des transferts gratuits.

Joan Laporta va faire tout ce qui est en son pouvoir pour amener Erling Haaland à Barcelone – Football Espana

Erling Haaland est devenu la cible numéro un de Barcelone cet été, selon un rapport publié à Marca. Joan Laporta serait obsédé par l’arrivée du prolifique Norvégien, qui a marqué 14 buts en 12 matchs jusqu’à présent cette saison pour le Borussia Dortmund. Laporta a rencontré Mino Raiola, son agent, à Turin aujourd’hui, les lignes de communication sont donc ouvertes.