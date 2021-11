Actualités du FC Barcelone : 15 novembre 2021 ; Busquets égale le record de Xavi Espagne, Raheem Sterling le dernier

Programme d’entraînement de la semaine – FC Barcelone

Après une semaine d’action internationale, la compétition nationale revient au Camp Nou avec le derby catalan en Liga samedi contre l’Espanyol, coup d’envoi à 21h CET.

Sergio Busquets affronte Xavi pour 133 sélections avec l’Espagne – FC Barcelona

Sergio Busquets a égalé Xavi en tant que joueur du Barça avec le plus de sélections internationales pour l’Espagne. Il a représenté son pays pour la première fois en 2009 lors d’un match contre la Turquie et contre la Grèce dimanche contre la Suède. est désormais son nouveau manager.

Agenda International du FC Barcelone – FC Barcelone

Trois autres blaugranes se qualifient pour la phase finale de la Coupe du monde en 2022 grâce à la victoire 1-0 de l’Espagne sur la Suède. Gavi, Sergio Busquets et Jordi Alba figuraient tous dans le onze de départ avec la première place de Luis Enrique et la qualification automatique du Groupe B grâce au but tardif d’Álvaro Morata. Ce fut une soirée spéciale pour le milieu de terrain Busquets puisqu’il a égalé le total de 133 sélections de Xavi Hernández pour l’équipe nationale espagnole.

Le gros problème de Xavi pour ses débuts dans le derby catalan – SPORT

Xavi Hernandez entraînera Barcelone pour la première fois contre l’Espanyol le 20 novembre. Il y a beaucoup d’inconnues sur la façon dont il s’alignera. Les blessures ont gravement blessé Barcelone cette saison.

La guerre se prépare pour le Barça cible Adeyemi – SPORT

Karim Adeyemi réalise une excellente saison. Le joueur de Salzbourg a marqué 15 buts, dont trois en Ligue des champions, et obtenu deux passes décisives en 22 matchs. Il a un contrat jusqu’en juin 2024 et une valeur marchande actuelle de 20 millions d’euros par Transfermarkt. Il montre que les bons rapports au Camp Nou à son sujet ne sont pas faux.

Barcelone ne veut que Raheem Sterling en prêt avec option d’achat – SPORT

Barcelone ne cache pas son intérêt pour l’attaquant de Manchester City Raheem Sterling. Les Blaugrana recherchent le joueur depuis un certain temps et pensent qu’il aiderait beaucoup à attaquer.