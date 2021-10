Actualités du FC Barcelone : 15 octobre 2021 ; Le Barça féminin remporte son deuxième match de Ligue des champions, Pedri signe une prolongation

Prolongation du contrat de Pedri jusqu’en 2026 – FC Barcelone

Le nouveau contrat lie le joueur des îles Canaries pour le reste de la saison et 4 ans supplémentaires. La signature officielle aura lieu le vendredi 15 octobre, avec le calendrier suivant :

La blessure à la cuisse droite de Ronald Araujo confirmée – FC Barcelona

Les tests effectués ce matin ont confirmé que le joueur de l’équipe première, Ronald Araujo, souffre d’une blessure aux ischio-jambiers droits, ce qui le rend indisponible pour la sélection. L’équipe médicale surveillera l’évolution de sa blessure.

La plupart des internationaux de retour à Barcelone – FC Barcelona

L’équipe première s’est entraînée ce matin sur le terrain 2 de Ciutat Esportiva. Les personnes impliquées dans le match d’entraînement de mercredi contre Cornellà ont effectué un travail de récupération d’après-match ce matin.

Quand et où regarder FC Barcelone contre Valence – FC Barcelone

La Liga revient au Camp Nou avec le Barça accueillant Valence après la trêve internationale. Toujours une grande montre, les hommes de Koeman chercheront à retrouver le chemin de la victoire après la défaite la dernière fois en championnat.

HB Koge 0-2 FC Barcelona : Six sur six en Europe – FC Barcelona

Un but de Fridolina Rolfö à la 63e minute et un but dans le temps additionnel de Jennifer Hermoso ont divisé les équipes, mais cela aurait pu être bien plus. Le Barça a laissé ses hôtes du crochet maintes et maintes fois, mais revient du Danemark avec trois points de plus dans le sac.

La cible de Barcelone, Raheem Sterling, ouvre la porte à un déménagement à l’étranger – Football Espana

Raheem Sterling a ouvert la porte à un déménagement à l’étranger alors que son avenir semble de plus en plus loin de Manchester City. Barcelone, qui partage des liens étroits avec le club anglais, semble être le mieux placé pour obtenir sa signature.

Josep Maria Bartomeu blâme avant tout le covid-19 pour la situation financière ruineuse de Barcelone – Football Espana

Josep Maria Bartomeu a rompu son silence et a défendu le gouvernement qu’il dirigeait à Barcelone dans une interview à Diario Sport. C’est la première fois qu’il s’exprime sur le sujet près d’un an jour pour jour après sa démission le 27 octobre 2020.