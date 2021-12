Actualités du FC Barcelone : 16 décembre 2021 ; Sergio Agüero prend sa retraite, le Barça lié à Alexis Sánchez

Agüero dit que « arrêter de jouer au football est difficile » – FC Barcelona

Sergio « Kun » Agüero a pris sa retraite du football. L’attaquant argentin du FC Barcelone a annoncé sa retraite en tant que joueur professionnel en raison de problèmes cardiaques au Camp Nou devant un public de footballeurs étoilés. En larmes et très émotif, et ayant du mal à s’exprimer, le président Joan Laporta est resté à ses côtés tout au long.

Sergio « Kun » Agüero prend sa retraite, un buteur de légende

Réactions à la retraite d'Agüero

Déclaration officielle du FC Barcelone

Alexis Sanchez pourrait revenir au Barça en prêt de l’Inter Milan – SPORT

La base d’un accord est en place et les trois clubs y travaillent ensemble. Barcelone, l’Inter Milan et Séville s’efforcent de ramener Alexis Sanchez au Camp Nou. Pour cela, Luuk de Jong irait à l’Inter Milan. Il est prêté au Barça depuis Séville, où il n’est pas nécessaire. L’Inter l’aimerait et Séville ne s’oppose pas à ce qu’il s’y installe.