Actualités du FC Barcelone : 16 octobre 2021 ; Les préparatifs se poursuivent pour Valence, le dernier Raheem Sterling

Les préparatifs se poursuivent pour Valence – FC Barcelone

Vendredi, une autre séance d’entraînement a eu lieu à la Ciutat Esportiva Joan Gamper, à seulement deux jours de la fin de la saison du Barça en Liga avec un match à domicile contre Valence (21h00 CEST).

La vérité sur le Valencia CF – FC Barcelona

Après une trêve internationale, la Liga est de retour et le Barça affrontera Valence dimanche soir (21h00 CEST) lors du premier match depuis un an et demi devant une foule illimitée au Camp Nou. Voici nos informations sur le club qu’ils appellent Los Che.

Pedri espère » rester bien plus longtemps que 2026 » – FC Barcelone

Pedri s’exprimait dans l’Auditori 1899 du Camp Nou lors d’une conférence de presse après avoir prolongé son contrat avec le FC Barcelone. Il a été rejoint par des membres de sa famille et le président du club, Joan Laporta, qui a évoqué « l’importance de l’événement d’aujourd’hui pour l’avenir du club. Nous sommes tous très heureux.

Pedri et Gavi parmi les 20 finalistes du Golden Boy – FC Barcelona

Pedri et Gavi font tous deux partie des 20 finalistes pour devenir le Golden Boy de cette année, le prix que le journal italien Tuttosport remet au meilleur joueur de moins de 21 ans de l’année.

Barcelone travaille toujours à deux renouvellements de contrat – Football Espana

Barcelone essaie de se sortir d’un trou financier profond, et cela rend même les tâches les plus simples difficiles. Dans le passé, il n’y aurait eu aucun problème pour renouveler les contrats des joueurs de l’équipe première. Demandez ce qu’ils veulent, offrez-leur un peu moins, secouez dessus, signez le papier, c’est fait.

Raheem Sterling ouvre la porte au transfert de la Liga – Football Espana

Les liens entre Raheem Sterling et un transfert à Barcelone ou au Real Madrid ont fait un pas en avant après la dernière interview de l’ailier. Pendant longtemps, cela a simplement ressemblé à de la spéculation, un cas classique où les meilleurs joueurs de la Premier League sont liés à des déplacements à l’étranger juste pour remplir des pages de journaux.