Actualités du FC Barcelone : 17 décembre 2021 ; Gerard Piqué exclut la retraite, le Barça se rapproche de Ferran Torres

Pique « n’envisage pas » la retraite de Barcelone cet été – Football Espana

Gerard Pique ne devrait pas prendre sa retraite du football à la fin de cette saison. Cela a été une période difficile pour Pique, qui a vu sa forme chuter considérablement l’année dernière. Il ne fait aucun doute que les mauvaises performances du Barca en tant que collectif n’ont pas aidé, mais le défenseur vétéran a vu ses performances chuter.

Umtiti dit à Barcelone qu’il renégociera son contrat de séjour – Football Espana

Le défenseur de Barcelone Samuel Umtiti a doublé sa position au milieu des rumeurs de transfert. Umtiti est critiqué depuis l’été dernier lorsqu’il a refusé de quitter le club, déterminé à faire ses preuves suite à une série de blessures. Pendant toute la saga Lionel Messi, Umtiti a été l’un des joueurs que Barcelone a essayé de se débarrasser, le défenseur central étant l’un des plus gros revenus du club.

Dest ne veut pas de sortie de Barcelone en janvier au milieu d’une baisse de forme – Football Espana

Barcelone n’a peut-être pas beaucoup de décision à prendre face à l’arrière latéral en difficulté Sergiño Dest. Dest a lutté pour la forme au Barca cette saison, à la fois sous Ronald Koeman et Xavi Hernandez. Le mauvais départ de l’international américain sous Xavi n’a pas aidé son cas, faisant parler d’une éventuelle sortie.

Fati vise à revenir pour Barcelone avant le premier match de 2022 – Football Espana

Ansu Fati a enfin une date de retour après un autre sort blessé. Fati a raté près d’un an avec une blessure au genou la saison dernière et le début de celle-ci. Et après être brièvement revenu à l’action, il a subi un revers musculaire, ce qui n’est pas rare après un grave problème de genou.

Barcelone n’a pas encore entamé de discussions avec Sanchez malgré les rumeurs – Football Espana

Barcelone ne serait pas en pourparlers avec Alexis Sanchez sur un éventuel accord de prêt. Il a été rapporté mercredi soir que le Barça était intéressé à signer un contrat de prêt avec la star de l’Inter Sanchez en janvier. Les Blaugrana se trouvent dans une situation difficile financièrement et pourraient devoir se débrouiller avec des accords de prêt s’ils ne peuvent pas obtenir de financement pour faire des signatures cet hiver.

Barcelone se rapproche d’un accord sur le transfert de Torres – Football Espana

Barcelone se rapprocherait de l’ailier de Manchester City Ferran Torres. On pense que le Barça poursuit Torres avant janvier alors qu’il cherche à renforcer et à sous-effectifs. Que les Blaugrana puissent réellement conclure un accord en janvier dépend de leur capacité à obtenir un financement.

Sergio Aguero accepte de renoncer à la deuxième année de son contrat à Barcelone malgré l’assurance – Football Espana

Barcelone serait reconnaissant à Sergio Aguero pour l’attitude dont le tireur argentin a fait preuve lors des négociations concernant la résiliation de son contrat selon Diario Sport. Aguero est conscient des défis économiques auxquels Barcelone est confrontée et a perdu la deuxième année de son contrat qui était assuré.

Ni Manchester United ni le Paris Saint-Germain n’ont encore bougé pour Frenkie de Jong – Football Espana

Ni Manchester United ni le Paris Saint-Germain n’ont entamé de discussions avec le milieu de terrain de Barcelone Frenkie de Jong malgré les récentes rumeurs selon Fabrizio Romano. Tout est encore calme autour du Néerlandais, dans l’état actuel des choses, une situation qui pourrait changer dans les prochains mois si l’on en croit les informations.

Javier Tebas: je ne pense pas que le Barça puisse signer Haaland l’été prochain – SPORT

Le président de la Liga Javier Tebas s’est moqué de l’idée que Barcelone signe Erling Haaland du Borussia Dortmund. Interrogé sur les négociations, il a déclaré : « Je ne pense pas qu’il puisse venir l’été prochain. Les chiffres économiques de Barcelone sont publics. Et le contrôle économique de la Liga est aussi public. Il faudrait qu’il y ait beaucoup de circonstances (qui se mettent en place) pour qu’ils signent Haaland.