Actualités du FC Barcelone : 17 octobre 2021 ; Tout est prêt pour la visite à Valence, José Mourinho veut Riqui Puig à Rome

Entraînement du samedi pour Valence – FC Barcelone

L’équipe s’est entraînée samedi matin pour le premier des trois matchs énormes de la même semaine, celui de dimanche à 21h00 CEST contre Valence. Le terrain Tito Vilanova à la Ciutat Esportiva était le lieu, et Ronald Koeman avait les services de tous les joueurs indemnes ainsi que Nico, Gavi et Balde du Barça B.

APERÇU | FC Barcelone contre Valence – FC Barcelone

La pause internationale est terminée et le football de club est de retour, avec le retour du FC Barcelone en Liga dimanche soir (21h00 CEST). Le Camp Nou est le lieu, et ce sera vraiment une soirée très spéciale.

Des casiers relookés au Camp Nou – FC Barcelona

Les joueurs du FC Barcelone entreront dans un vestiaire au nouveau look avant le match de Liga de dimanche contre Valence. Pendant la pause internationale, il y a eu quelques rénovations, dont des photos des membres de l’équipe 2021/22 sur leurs casiers personnalisés.

Jose Mourinho intéressé à emmener Riqui Puig à Rome – Football Espana

La Roma de Jose Mourinho est intéressée par la signature de Riqui Puig de Barcelone, selon un article de Diario Sport. Puig n’a pas obtenu de temps de jeu sous Ronald Koeman au Camp Nou cette saison et a été prêté pendant le marché d’hiver.

Barcelone n’envisage pas de déménager pour Paul Pogba cet été – Football Espana

Le contrat de Paul Pogba avec Manchester United doit expirer cet été, ce qui signifie que le milieu de terrain français est libre de négocier avec qui il veut à partir du premier janvier. United lui a proposé un accord favorable, mais on pense que Pogba envisage ses options et envisage un transfert au Real Madrid, au Paris Saint-Germain, à la Juventus et à Barcelone.

Dani Alves propose de retourner à Barcelone après avoir quitté Sao Paulo – Football Espana

Dani Alves a proposé de retourner à Barcelone selon un rapport de Mundo Deportivo. Le joueur de 38 ans est un agent libre suite à la résiliation de son contrat avec Sao Paulo. Alves est de retour à Barcelone en ce moment et a appelé les responsables du Camp Nou pour proposer ses services.