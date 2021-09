Actualités du FC Barcelone : 17 septembre 2021 ; Braithwaite subit une intervention chirurgicale, la dernière extension d’Ansu Fati

Martin Braithwaite opéré du genou – FC Barcelone

Martin Braithwaite a subi une opération réussie sur une blessure fémoro-patellaire (sur la région entre la rotule et le fémur) dans sa jambe gauche. Les docteurs Juan Carles Monllau et Jordi Puigdellívol ont opéré sous la supervision du service médical du FC Barcelone.

Les médecins du Barça heureux des progrès et du retour potentiel d’Ansu Fati – SPORT

Le retour à l’action d’Ansu Fati est un pas de plus. Il a terminé sa première séance d’entraînement complète et espère rejouer avant la pause. Les services médicaux du club se sont réunis sur le terrain d’entraînement et lui ont donné son accord. Sa convalescence au cours des dernières semaines s’est déroulée sans heurts et à part sa montée en puissance, ses problèmes de genoux ont disparu.

Jorge Mendes dîne avec Ansu Fati pour discuter de son renouvellement au Barça – SPORT

Le renouvellement du contrat d’Ansu Fati se rapproche, selon SER. Ils disent que Jorge Mendes est à Barcelone et a dîné avec le joueur dans un restaurant pour parler de son avenir. La volonté du Barça de renouveler Ansu et Pedri est claire et ils veulent rester au club. Les deux parties travaillent dur pour conclure les accords.

Les changements que Ronald Koeman envisage contre Grenade – SPORT

Dans une ambiance tendue, Barcelone accueillera Grenade lundi. La vie continue et l’équipe de Ronald Koeman doit maintenant se concentrer sur son championnat national avec trois matchs en une semaine. L’entraîneur Ronald Koeman a des appels à passer.