Actualités du FC Barcelone : 18 décembre 2021 ; Tout est prêt pour la visite d’Elche, le Barça apprend le premier adversaire de la Copa del Rey

Finaliser les détails pour Elche – FC Barcelone

La première équipe s’est entraînée vendredi avant le coup d’envoi de samedi à 18h30 du CETR contre Elche au Camp Nou. Ils ont été rejoints sur le terrain 2 de la Ciutat Esportiva par plusieurs joueurs de l’équipe du Barça B.

APERÇU : FC Barcelone contre Elche – FC Barcelone

Xavi Hernández a bien débuté au FC Barcelona, ​​avec deux victoires consécutives contre l’Espanyol et Villarreal. Cependant, la défaite à domicile contre le Real Betis et le match nul à Osasuna qui a suivi ont été considérablement moins positifs.

La vérité sur Elche CF – FC Barcelona

Après des matchs à Munich et Pampelune, le FC Barcelone est de retour au Camp Nou samedi à 18h30 CET. Les adversaires sont Elche, et voici un petit rappel de l’essentiel sur les verts et blancs.

Le FC Barcelone affrontera Linares Deportivo en 16es de finale de la Copa del Rey – FC Barcelona

Le Barça affrontera Linares Deportivo de la division Primera RFEF en 16es de finale de la Copa del Rey. L’équipe de Xavi Hernández démarre sa campagne de coupe avec un voyage à Linares dans la région de Jaén en Andalousie. Le match nul n’est qu’une étape et aura lieu en Andalousie les 4/5/6 janvier.

Barcelone envisage un accord pour le leader de Man Utd Rashford – Football Espana

Barcelone pourrait avoir la possibilité de signer la star de Manchester United Marcus Rashford dans la fenêtre de transfert de janvier. Les Blaugrana recherchent des options pour améliorer leur équipe alors que le travail se poursuit dans les coulisses pour libérer des fonds.

Barcelone n’a aucun intérêt à quitter ter Stegen – Football Espana

Barcelone aurait pris sa décision sur Marc-André ter Stegen. Le gardien du Barça a connu des moments difficiles cette saison, un peu comme la majorité de ses coéquipiers. Le Camp Nou n’a pas été l’endroit idéal pour que les joueurs affichent leur meilleure forme ces derniers mois au milieu d’un début de saison difficile pour Barcelone.

Barcelone écoutera si de Jong attire une bonne offre de janvier – Football Espana

Barcelone serait ouverte à la possibilité de dépenser Frenkie de Jong si le prix est correct. De Jong a fait la une des journaux récemment après un début de saison décevant. Le Néerlandais a eu du mal sous Ronald Koeman plus tôt cette saison, et il n’a pas retrouvé sa forme sous Xavi Hernandez depuis.

Barcelone annulera l’accord de prêt Demir pendant la fenêtre de janvier – Football Espana

Barcelone travaillerait sur la sortie de la star du prêt Yusuf Demir avant la fenêtre de transfert de janvier. Demir a rejoint le Barça dans le cadre d’un contrat de prêt d’une saison avec Rapid Wien cet été, et l’accord comportait également une option d’achat de 10 millions d’euros.