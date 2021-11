Actualités du FC Barcelone : 18 novembre 2021 ; Victoire féminine du Barça en Allemagne, Hakim Ziyech lié au transfert de janvier

Dani Alves est de retour à la maison – FC Barcelone

Être présenté aux fans du Camp Nou en tant que nouvelle signature du Barça était si bon pour Dani Alves qu’il a décidé de tout recommencer. Le légendaire arrière droit du FC Barcelone a été dévoilé au domicile des blaugranes pour la deuxième fois de sa carrière devant un total de 10 378 fans.

Alves né pour gagner et ici pour jouer – FC Barcelona

Dani Alves est l’incarnation de la passion, de la joie et du football. C’est un fan du Barça comme le reste d’entre nous, ce qu’il a déclaré à plusieurs reprises lors de sa présentation en conférence de presse à Auditori 1899, aux côtés du président Joan Laporta, du vice-président Rafael Yuste et du directeur du football Mateu Alemany.

Memphis, meilleur buteur des éliminatoires européennes – FC Barcelona

Memphis a terminé brillamment la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar avec deux buts contre le Monténégro et un contre la Norvège pour garantir que les Pays-Bas aillent directement en finale en tant que vainqueurs de groupe. De plus, l’attaquant du Barça était le meilleur buteur de la zone UEFA.

Hoffenheim 0 – 5 Barça : En route pour les quarts de finale avec une nouvelle victoire – FC Barcelona

C’est un cortège de victoires, et cette dernière victoire en match de phase de groupes de la WCL garantit la place du Barça en quarts de finale. L’équipe de Jonatan Giráldez s’est rendue à Hoffenheim et a conservé sa belle forme de buteur pour s’imposer 5-0.

Joan Laporta : Messi ou Iniesta de retour ? Je ne l’exclus pas – SPORT

Dani Alves a de nouveau été présenté comme un joueur de Barcelone mercredi et par la suite, il s’est entretenu avec les médias avec le président Joan Laporta. On a demandé à ce dernier si Lionel Messi ou Andres Iniesta pourraient également revenir à Barcelone comme Alves, et il n’a pas dit non.

L’attaquant de Chelsea Ziyech apparaît comme une option de janvier pour Barcelone – SPORT

Ce n’est un secret pour personne que Barcelone veut ajouter à son attaque en janvier et l’attaquant de Chelsea Hakim Ziyech est devenu la dernière cible. Le club et aucun entraîneur Xavi Hernandez s’accordent à dire que l’équipe doit s’améliorer devant le but avec l’arrivée d’un ou deux joueurs en prêt jusqu’à la fin de la saison.