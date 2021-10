Actualités du FC Barcelone : 18 octobre 2021 ; Le Barça bat Valence, Sergio Agüero fait ses débuts

FC Barcelona 3-1 Valence : De retour sur la bonne voie – FC Barcelona

Le FC Barcelone a commencé une semaine difficile comme il le souhaitait. Avec une victoire. Non seulement cela, mais pour la première fois en un an et demi, ils pouvaient le faire devant un Camp Nou sans limitation de foule.

Sergio Agüero fait ses débuts au FC Barcelone – FC Barcelona

L’attaquant Sergio Agüero a fait ses débuts officiels au FC Barcelone à la 85e minute de la victoire 3-1 contre Valence au Camp Nou dimanche. L’Argentin est venu remplacer Sergiño Dest tardivement et a montré un aperçu de sa classe dans le court laps de temps qu’il a passé sur le terrain.

Philippe Coutinho donne une réponse aux sceptiques de Barcelone – Football Espana

La star de Barcelone Philippe Coutinho a émis un message ferme de défi à l’égard de son poste actuel au sein du club. Coutinho s’est retrouvé excédentaire par rapport aux plans de Ronald Koeman au cours des 12 derniers mois avec sa saison 2020/21 écourtée par une opération au genou.

Ronald Koeman : J’espère qu’Ansu Fati jouera pour Barcelone pendant de nombreuses années – SPORT

Koeman sur Ansu Fati : « Lentement mais sûrement, il doit s’améliorer physiquement, mais son talent est indéniable. Aujourd’hui, il a joué pendant une heure et il a de plus en plus de rythme de match tout le temps. J’espère qu’il pourra jouer pour ce club pendant de nombreuses années .

Aguero après les débuts du Barça : je vais devoir m’habituer à la chanson ‘Kun, Kun’ – SPORT

Sergio Aguero a connu ses premières minutes sous le maillot de Barcelone lors de la victoire 3-1 de dimanche sur Valence au Camp Nou. L’Argentin a déclaré qu’il était « vraiment heureux » de faire ses débuts et a ajouté: « Je ne pouvais pas attendre que ce moment arrive, mais la victoire est la chose la plus importante. Aguero est entré en jeu pour les cinq dernières minutes, remplaçant Sergiño Dest, et les fans du Camp Nou ont scandé « Kun, Kun » en référence à son surnom.