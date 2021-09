Actualités du FC Barcelone : 18 septembre 2021 ; Les préparatifs commencent pour Grenade, Sergi Roberto accepte un nouveau contrat

in

Eric Garcia : “Nous sommes un club gagnant et nous ferons tout notre possible pour rendre les fans heureux” – FC Barcelona

Le demi-centre des Blaugrana Eric Garcia s’est entretenu vendredi à la radio catalane Catalunya Ràdio pour revenir sur ses premiers mois au Club. Regardons les faits saillants de l’interview

L’accord entre la Liga et le CVC contesté – FC Barcelone

Le FC Barcelone, l’Athletic Club et le Real Madrid CF annoncent qu’ils remettent en cause l’accord adopté par l’Assemblée de la Liga le 12 août 2021

Les pensées se tournent vers Grenade – FC Barcelone

Retour au travail à la Ciutat Esportiva après une journée de repos jeudi avec l’équipe première qui commence la préparation de la visite de Grenade au Camp Nou lundi à 21h CEST pour le match de la semaine 5 en Liga.

Pedri et Eric Garcia sur la longue liste des candidats au Golden Boy Award – FC Barcelona

Le magazine italien « Tuttosport » a nommé les 40 finalistes pour son prix « Golden Boy » du jeune joueur de moins de 21 ans le plus talentueux pour l’année 2021. Les joueurs du Barça Pedri et Eric Garcia font partie de la longue liste de candidats.

Trois débutants record – FC Barcelona

Gavi, Balde et Demir n’oublieront pas mardi à la va-vite. Malgré la douloureuse défaite contre le Bayern, le trio a fait ses débuts en Ligue des champions et, ce faisant, a réalisé une statistique particulière : ils étaient trois des cinq plus jeunes joueurs à participer à la première journée de l’actuelle Ligue des champions.

Les rumeurs de limogeage de Ronald Koeman refont surface après la défaite du Bayern Munich – Football Espana

Le patron de Barcelone, Ronald Koeman, fait face à une nouvelle série de questions sur son avenir après sa défaite 3-0 en Ligue des champions contre le Bayern Munich. La Blaugrana a terminé deuxième de la soirée contre les Bavarois, en milieu de semaine, alors que les buts de Thomas Muller et Robert Lewandowski ont fait des dégâts au Camp Nou.

Sergi Roberto s’apprête à confirmer l’extension de Barcelone – Football Espana

Le défenseur barcelonais Sergi Roberto signera une nouvelle prolongation de contrat au club la semaine prochaine. L’international espagnol était lié à une potentielle sortie estivale du Camp Nou, son contrat actuel devant expirer à la fin de la campagne 2021/22.

Le Barça progresse sur le contrat de Fati après la réunion de Mendes – Football Espana

Barcelone est sur le point de conclure un nouvel accord pour l’attaquant vedette Ansu Fati. Le joueur de 18 ans est blessé depuis novembre dernier, mais il est maintenant sur le point de revenir à l’action. Et un nouveau contrat semble être en ordre, Barcelone désireux de garder Fati à long terme.

Barcelone se rapproche du nouveau contrat de Dembélé alors que la réunion se prépare – Football Espana

Barcelone se rapproche d’un nouvel accord pour l’ailier Ousmane Dembélé. Le Français était fortement lié à un déménagement au cours de l’été, ou du moins lorsque le Barça essayait encore de trouver des moyens de garder Lionel Messi. Mais après s’être blessé lors de l’Euro 2020 et avoir par la suite subi une intervention chirurgicale qui l’empêchera d’entrer jusqu’en octobre, et la possibilité d’un déménagement a été écartée.