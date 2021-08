Actualités du FC Barcelone : 19 août 2021 ; Óscar Mingueza retourne à l’entraînement, Miralem Pjanic le dernier

Griezmann “heureux et fier” d’avoir atteint les 100 apparitions – FC Barcelona

Un match dans la saison, et Antoine Griezmann peut déjà célébrer une nouvelle étape – sa centième apparition pour le FC Barcelone. “Je suis fier et heureux d’avoir atteint ce chiffre”, a déclaré le Français aux médias du club.

Oscar Mingueza rejoint l’entraînement – FC Barcelone

L’équipe senior était de retour sur le terrain d’entraînement ce mercredi matin après une pause mardi, où la grande nouvelle était la présence d’Óscar Mingueza, qui a pu rejoindre une partie de la séance avec le reste de l’équipe.

Pedri reçoit un maillot dédicacé par les supporters – FC Barcelone

temps c’est l’inverse. Pedri a été l’heureux récipiendaire d’un maillot signé par les Culers, les fans du FC Barcelone.

Sergio Aguero décide de ne pas prendre les dix de Lionel Messi et révèle le numéro de Barcelone – Football Espana

Le maillot numéro dix à Barcelone est plus qu’un numéro selon Marca. L’histoire et l’ombre derrière elle sont intimidantes, et après le départ de Lionel Messi pour le Paris Saint-Germain, personne au club catalan ne semble le vouloir.

L’avenir d’Aaron Ramsey est essentiel pour que Barcelone sécurise la sortie de Miralem Pjanic – Football Espana

Miralem Pjanic n’est pas recherché à Barcelone, ni par Ronald Koeman ni par le front office. Il est sur le point d’obtenir un retour à la Juventus, mais l’accord se complique selon Mundo Deportivo. Le club italien veut passer à Aaron Ramsey, mais le milieu de terrain gallois gagne actuellement 7 millions d’euros par saison, un obstacle pour lui trouver un nouveau club.

Philippe Coutinho devrait rester à Barcelone et défier Martin Braithwaite pour la place de titulaire – Football Espana

Barcelone a décidé de garder Philippe Coutinho au Camp Nou selon Marca. Incapable de trouver un nouveau foyer pour le Brésilien en raison de son salaire élevé, ils ont décidé de retenir ses services et espèrent qu’il saisira sa seconde chance à pleines mains. Coutinho n’a pas brillé à Barcelone comme il l’a fait à Liverpool, mais l’espoir est qu’il pourra récupérer quelque chose proche de son vrai niveau.

Barcelone a deux semaines pour vendre Umtiti, Pjanic et Braithwaite – Football Espana

Barcelone n’a que deux semaines pour atteindre son objectif de se débarrasser de trois joueurs seniors. Les Blaugrana tentent toujours de réduire leur masse salariale malgré le départ de Lionel Messi. Même avec le départ de Messi et la transmission de son salaire gigantesque au PSG, la masse salariale de Barcelone représente environ 95% de leurs revenus.