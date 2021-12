Barça 3-2 Elche : Victoire pour l’avenir – FC Barcelone

Les trois points ont été remportés lors d’un affrontement très divertissant avec Elche, qui portait principalement sur l’arrivée à l’âge adulte de la prochaine génération de stars du Barça. Deux buts précoces, tous deux de buteurs pour la première fois pour l’équipe, ont donné aux Catalans une avance convaincante au début.

Gavi et Jutglà ont tous deux marqué leur premier but pour le FC Barcelona lors de la victoire 3-2 de samedi contre Elche au Camp Nou. Jutglà, à qui Xavi a donné son premier départ en compétition, est rentré d’un corner après 16 minutes et trois minutes plus tard, Gavi a écrasé la défense d’Elche avec une course fabuleuse avant d’envoyer le ballon hors du poteau.

Barcelone a rejoint la liste croissante des grands clubs européens envisageant un transfert en 2022 pour la star marseillaise Boubacar Kamara. Le milieu de terrain français U21 Kamara s’est imposé comme une figure clé de la Ligue 1 ces dernières saisons, avec 90 matches de championnat au cours des trois dernières saisons, avant 2021/22.

Xavi: Gavi n’a pas de plafond à Barcelone – Football Espana

Le patron de Barcelone, Xavi, a salué l’impact de la star adolescente Gavi après sa victoire tardive 3-2 en Liga contre Elche. Le joueur de 17 ans s’est imposé comme une star de l’équipe première de La Blaugrana cette saison malgré son jeune âge. Cependant, sur la base de l’accélération des joueurs de l’académie La Masia qui se sont imposés dans la première équipe au cours des 12 derniers mois, il rejoint une récolte passionnante de talents en Catalogne.

Xavi espère que la victoire d’Elche pourra être le tournant de Barcelone – Football Espana

Le patron de Barcelone, Xavi, est convaincu que sa victoire tardive 3-2 en Liga contre Elche peut être un tournant dans sa saison. La Blaugrana a lutté pour la régularité ces dernières semaines avec une victoire lors de ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues avant ce week-end. Bien qu’il ait survécu à quelques frayeurs au Camp Nou, Elche se retirant de 2-0 à 2-2 à l’heure de jeu, le but tardif de Nico Gonzalez a permis à Xavi de remporter une victoire cruciale.