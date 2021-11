Actualités du FC Barcelone : 19 novembre 2021 ; L’Espanyol suivant, Chelsea veut Gavi

Plus de membres de l’équipe de retour de service international – FC Barcelona

Il y a toujours du travail à faire à Ciutat Esportiva Joan Gamper. L’équipe de Xavi Hernández s’est entraînée ce soir pour poursuivre les préparatifs du derby contre l’Espanyol au Camp Nou ce samedi (21h00 CET).

Quand et où regarder FC Barcelona contre Espanyol – FC Barcelona

Vous ne voulez sûrement pas manquer le premier match de Xavi en tant qu’entraîneur ? Réglez l’alarme, entourez-la sur votre calendrier, faites ce qu’il faut, mais n’oubliez pas que le coup d’envoi est donné à 21h00 CET le samedi 20 novembre. Les débuts du légendaire milieu de terrain du Barça en tant que patron voient le retour de la Liga et quoi de mieux que le match de derby à domicile contre l’Espanyol, incontournable !

Xavi, l’expert du derby – FC Barcelone

23 ans après avoir disputé son premier derby contre l’Espanyol, et six ans après le dernier, Xavi Hernández va vivre ce samedi le plus vieux match du football espagnol pour la première fois en tant que manager. En tant que joueur, l’Espanyol était l’équipe contre laquelle il a remporté le plus de matchs (25) et a également marqué le plus de buts (6). En fait, Xavi a joué dans le Derby de Barcelone plus de fois que tout autre joueur.

Alexia nommée joueuse GOAL de l’année – FC Barcelona

Alexia Putellas a été nommée joueuse de l’année par le site Goal à la suite d’un sondage réalisé auprès de 23 millions d’utilisateurs. Il s’agit d’une nouvelle distinction pour le capitaine du Barça, qui a été nommé joueur de l’année UEFA et milieu de terrain de l’année la saison dernière.

Défenseur du Barça Eric Garcia : je vois Guardiola et Luis Enrique en Xavi – SPORT

Eric Garcia a regardé Xavi Hernandez dans la première équipe de Barcelone alors qu’il était encore un enfant rêvant de réussir au Camp Nou. Xavi sera désormais l’entraîneur de Garcia au Barça et le défenseur central a déclaré à SPORT dans une interview exclusive que « partager le vestiaire avec (Sergio) Busquets et avoir Xavi comme entraîneur est très spécial pour moi, je ne l’aurais jamais imaginé ».

Barcelone et le Real Madrid s’affronteront pour l’arrière droit de l’Ajax Mazraoui – SPORT

Barcelone garde un œil sur le marché des arrières droits pour la saison prochaine. Le club pense qu’il doit se renforcer dans ce domaine et suit Noussair Mazraoui depuis un certain temps, un joueur dont le contrat avec l’Ajax expire et n’a pas encore été renouvelé.

Mingueza durcit Koeman : « Maintenant, les joueurs croient en l’entraîneur » – SPORT

Oscar Mingueza n’a laissé personne indifférent dans une interview accordée à TV3. Mingueza a critiqué Ronald Koeman et a admis que les joueurs ne croyaient pas en l’entraîneur néerlandais au cours des derniers mois de son mandat.

Chelsea prêt à payer la clause libératoire du milieu de terrain de Barcelone Gavi – SPORT

L’explosion de Gavi sur la scène cette saison s’est poursuivie dimanche dernier avec une autre exposition à La Cartuja alors que l’Espagne battait la Suède pour atteindre la Coupe du monde 2022. Ce n’est bien sûr pas passé inaperçu ailleurs, et Chelsea, vainqueur de la Ligue des champions, souhaite signer le diplômé de La Masia.