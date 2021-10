Actualités du FC Barcelone : 19 octobre 2021 ; Les préparatifs se poursuivent pour le Dynamo Kiev, le Barça proche de l’extension d’Ansu Fati

Agüero ravi que la longue attente soit terminée – FC Barcelone

Après être entré comme remplaçant à la fin de la défaite 3-1 contre Valence dimanche, Sergio Agüero se dit « très content de mes débuts. J’attendais ce moment depuis longtemps et maintenant je peux en profiter. Maintenant, je dois m’habituer au chant « Kun, Kun » et rendre aux fans toute l’affection qu’ils m’ont témoignée. »

Retour au Camp Nou… 10 mois plus tard – FC Barcelone

Le Barça a répondu à un but de José Gayá de Valence après seulement cinq minutes pour s’imposer 3-1 au Camp Nou dimanche. Et c’est une nouvelle, car c’est la première fois que l’équipe parvient à gagner un match à domicile après avoir concédé le premier depuis le 16 décembre 2020, lorsqu’elle a rebondi pour battre la Real Sociedad 2-1.

Premier titularisation d’Ansu Fati depuis 344 jours – FC Barcelone

Ansu Fati revient de plus en plus dans le vif du sujet, Ronald Koeman lui donnant de plus en plus de temps de jeu à chaque match. Et contre Valence, il était dans le onze de départ pour la première fois en 344 jours.

Séance de récupération après la victoire sur Valence – FC Barcelona

Lundi, l’équipe première a repris l’entraînement après la victoire 3-1 sur Valence au Camp Nou dimanche avec des buts d’Ansu Fati, Memphis et Coutinho. Au cours de la séance du matin, les joueurs qui ont débuté le match en Liga ont effectué un travail de récupération tandis que le reste de l’équipe s’est entraîné sur le terrain 4 du terrain d’entraînement.

Quand et où regarder FC Barcelona v Dynamo Kyiv – FC Barcelona

Le FC Barcelone est de retour en Ligue des champions ce mercredi. Le troisième tour des matches du Groupe E les verra accueillir l’équipe ukrainienne du Dynamo Kyiv. Il est plus tôt que d’habitude à 18h45 CEST, alors assurez-vous de ne pas vous faire prendre et si vous avez besoin de savoir à quelle heure cela signifie où vous êtes, voici toutes les informations dont vous avez besoin.

Barcelone accepte un accord de principe pour renouveler le contrat de Fati – Football Espana

Barcelone aurait conclu un accord de principe pour renouveler le contrat d’Ansu Fati. Fati est récemment revenu d’une blessure après une bonne partie d’un an, et il montre déjà des signes de la forme qu’il gérait avant sa grave blessure au genou. Le joueur de 18 ans a marqué deux fois en quatre apparitions depuis son retour, dont un superbe but lors de la victoire 3-1 de dimanche sur Valence.