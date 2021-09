Actualités du FC Barcelone : 19 septembre 2021 ; La date de retour d’Ansu Fati révélée, le Barça lié à Raheem Sterling

in

Confiant Memphis promet des buts et des passes décisives – FC Barcelona

Memphis a donné une conférence de presse pour les médias asiatiques au cours de laquelle trois mots en particulier ont été répétés à maintes reprises : travail, passes décisives et buts. Jusqu’à présent, il a l’un des premiers et deux des derniers dans les compétitions officielles, mais il insiste sur le fait que le meilleur reste à venir.

Quand et où regarder le Barça contre Grenade – FC Barcelona

Cela fait trois semaines depuis le dernier match de Liga, mais nous sommes enfin de retour alors que le Barça accueille Grenade lors d’un match de lundi soir au Camp Nou. Il est 21h00, heure locale, et cette page vous aidera à déterminer à quelle heure le jeu commencera là où vous vous trouvez dans le monde.

Poursuite des préparatifs pour Grenade – FC Barcelone

Le Barça a poursuivi ses préparatifs samedi pour une grosse semaine à venir au cours de laquelle il disputera pas moins de trois matches de championnat en seulement six jours. Le premier d’entre eux est à domicile à Grenade à 9h00 CEST le lundi. La séance sur le terrain 2 de la Ciutat Esportiva a réuni tous les membres disponibles de l’équipe première.

Fati donne la date de retour à Barcelone après 305 jours d’arrêt avec blessure – Football Espana

La star de Barcelone Ansu Fati connaît enfin sa date de retour prévue après une longue bataille contre les blessures. Le joueur de 18 ans a fait irruption sur la scène avec Barcelone et l’Espagne, ressemblant à l’une des stars les plus brillantes de la prochaine génération de footballeurs.

Barcelone lié au déménagement de janvier pour Raheem Sterling – Football Espana

Barcelone a été liée à une décision surprise de la star de Manchester City, Raheem Sterling. Sterling a été pressenti pour s’éloigner de Manchester City en raison des opportunités réduites au stade Etihad, commençant un seul match de Premier League jusqu’à présent cette saison.