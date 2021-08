Actualités du FC Barcelone : 1er août 2021 ; Le Barça bat Stuttgart, Coutinho devrait rester

in

Stuttgart 0-3 Barça : Trois sur trois – FC Barcelone

L’équipe qui a terminé neuvième de la Bundesliga la saison dernière, bien qu’ayant manqué plusieurs joueurs clés à la fois pour des raisons médicales et en raison des Jeux olympiques, n’a jamais vraiment été ralentie pour entrer dans le match et Ronald Koeman sera à nouveau extrêmement satisfait à la fois de ses noms réguliers et du plusieurs jeunes qui les ont rejoints en Allemagne.

Emerson Royal est à Barcelone – FC Barcelone

Emerson Royal est à Barcelone ! L’arrière latéral brésilien, dont le transfert a été officialisé le 2 juin, et qui a fait une pause après avoir concouru pour son pays à la Copa America, est arrivé ce samedi à l’aéroport d’El Prat, d’où il a été transféré directement à la Ciutat Esportiva. .

Ter Stegen poursuit son retour au fitness – FC Barcelone

L’équipe première se retrouve en Allemagne pour préparer le début de la saison tandis que le gardien allemand du Barça Marc ter Stegen de retour à la Ciutat Esportiva poursuit sa quête de pleine forme.

Gerard Pique confiant sur le retour de Lionel Messi à Barcelone – Football Espana

La star de Barcelone Gerard Pique est convaincue que Lionel Messi acceptera un nouveau contrat au Camp Nou cet été. Tous les yeux seront rivés sur Messi dans les semaines à venir alors qu’il reviendra de vacances en famille après la Copa America à Ibiza pour prendre une décision imminente sur son avenir.

Antoine Griezmann et Philippe Coutinho restent à Barcelone après un revirement radical – Football Espana

Antoine Griezmann et Philippe Coutinho ont été annoncés publiquement à la vente cet été, identifiés par un Barcelone ayant besoin de liquidités comme des actifs de grande valeur. Tout a changé, cependant, selon Mundo Deportivo et Marca. La paire devrait maintenant continuer au Camp Nou à moins qu’une offre stratosphérique n’arrive pour l’un ou l’autre.