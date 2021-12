Actualités du FC Barcelone : 1er décembre 2021 ; Les clubs de Premier League veulent que Ronald Araujo, Hakim Ziyech et Timo Werner soient les derniers

Pedri : 500 jours glorieux – FC Barcelone

On a parfois l’impression qu’il fait partie de l’équipe depuis toujours, le Barça, mais cela ne fait que 517 jours que Pedri a signé pour le club le 1er juillet 2020, bien que parce que le coronavirus a retardé les choses lors de la saison 2019/20, il devrait attendre jusqu’au 12 Septembre 2020 avant que Ronald Koeman ne le joue en amical contre Gimnàstic Tarragona. C’était il y a 444 jours et le Canarien n’avait encore que 17 ans.

Alexia Putellas marque pour La Roja lors de la défaite 8-0 contre l’Ecosse 24 heures après avoir remporté le Ballon d’Or – Football Espana

Alexia Putellas a marqué pour La Roja lors de leur défaite 8-0 contre l’Écosse mardi soir, 24 heures après avoir remporté le Ballon d’Or. L’attaquante de Barcelone a reçu son prix lors de la cérémonie à Paris hier soir, mais est arrivée à La Cartuja à Séville à temps pour se préparer à une importante qualification pour la Coupe du monde.

Chelsea et Liverpool crédités de l’intérêt pour le défenseur central de Barcelone Ronald Araujo – Football Espana

Ronald Araujo est un joueur passionnant. Le défenseur central uruguayen a conquis le cœur des fans de Barcelone grâce à ses performances engagées, tenaces et passionnées. Il combine un physique puissant avec une tête froide sur le ballon, ainsi qu’une capacité à contribuer dans le dernier tiers et à marquer des buts importants.

Barcelone parle avec Chelsea de la signature de Timo Werner et Hakim Ziyech – Football Espana

Barcelone travaille dur pour renforcer l’équipe avant la fenêtre de transfert de janvier. Xavi veut faire venir un attaquant qui peut faire la différence dans le dernier tiers et Barcelone, selon Diario Sport, porte une attention particulière à deux options qui pourraient éventuellement venir de Chelsea.

Ansu Fati fait des heures supplémentaires pour être en forme à temps pour le match incontournable de Barcelone avec le Bayern Munich – Football Espana

Ansu Fati, selon Marca, est déterminé à revenir à temps pour participer au match. Xavi a donné congé à ses joueurs lundi et mardi cette semaine, mais Fati travaille comme un démon pour récupérer à temps pour le match incontournable de mercredi prochain. L’adolescent souffre d’une blessure aux ischio-jambiers de la jambe gauche.