Actualités du FC Barcelone : 1er janvier 2022 ; Bonne année!

Cinq dates pour vos agendas 2022 – FC Barcelone

Une nouvelle année est sur le point de commencer, avec des défis familiers et moins familiers en réserve pour le FC Barcelone

La vérité sur le RCD Mallorca – FC Barcelona

La Liga est de retour après les vacances de Noël et le FC Barcelone se rendra dans les îles pour jouer le RCD Mallorca le 2 janvier à 21h00 CET. Il est temps de regarder de plus près le club, les joueurs et leur forme.

Quand et où regarder Majorque contre FC Barcelona – FC Barcelona

Nouvelle année et nouveaux départs en championnat, le Barça se rend à Majorque dimanche 2 janvier (21h00 CET) pour le premier match de 2022. L’équipe se rend à Son Moix dans le but d’améliorer les résultats de la première moitié de saison et une deuxième victoire consécutive à l’extérieur en Liga.

Aitana renouvelle jusqu’en 2025 – FC Barcelone

Aitana Bonmatí a renouvelé son contrat avec le FC Barcelone jusqu’au 30 juin 2025. Le milieu de terrain catalan, dont le contrat devait prendre fin cette saison, a signé pour une nouvelle période de trois ans. Elle a été rejointe par le président Joan Laporta et le réalisateur Xavier Puig dans le bureau du président au Camp Nou.

Barcelone tentera de signer Dusan Vlahovic de la Fiorentina s’il ne peut pas débarquer Erling Haaland – Football Espana

Barcelone ira pour Dusan Vlahovic de la Fiorentina cet été s’ils ne parviennent pas à débarquer Erling Haaland selon Mundo Deportivo. Haaland est l’objectif des Blaugrana. Le buteur de 21 ans marque un nombre incroyable de buts pour le Borussia Dortmund et est le personnage parfait pour mener Barcelone dans une nouvelle ère.

Barcelone envisage d’autoriser Ousmane Dembele à partir gratuitement en janvier pour protéger l’esprit d’équipe – Football Espana

Barcelone a annoncé Ferran Torres comme nouvelle signature cette semaine, mais ce coup d’État a indirectement conduit à un problème selon Diario AS – les négociations contractuelles d’Ousmane Dembele sont au point mort.

L’Atletico Madrid ne veut pas vendre Alvaro Morata à un rival direct à Barcelone – Football Espana

L’Atletico Madrid prête une attention particulière à la saga des transferts d’Alvaro Morata, selon un article de Diario AS. Barcelone souhaite recruter l’attaquant espagnol, qui est actuellement prêté en Italie avec la Juventus, pour renforcer son attaque.