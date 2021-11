Actualités du FC Barcelone : 1er novembre 2021 ; Dynamo Kiev à côté, Ansu Fati, Frenkie De Jong de retour à l’entraînement

Séance de récupération avant le déplacement à Kiev – FC Barcelone

L’équipe qui a disputé le match de championnat est passée par une séance de récupération d’après-match. Le reste de l’équipe s’est entraîné sur le terrain 3 de la Ciutat Esportiva, avec Ansu Fati, S. Roberto et F. De Jong qui ont rejoint le groupe pendant une partie de la séance.

La semaine à venir pour le Barça – FC Barcelone

Après le match nul 1-1 contre Alavés au Camp Nou, il y a deux matches à l’horizon cette semaine. Premier déplacement du Barça pour jouer mardi contre le Dynamo Kyiv pour le 4e tour des matches de la phase de groupes de la Ligue des champions (21h00 CET), avant de se rendre à Vigo pour le match de week-end de la Liga contre le Celta

Le point sur les blessures de Gerard Piqué – FC Barcelona

Les tests de ce matin ont confirmé que le joueur de l’équipe première Gerard Piqué souffre d’une tension au mollet droit et sera absent dans un avenir prévisible. Le numéro 3 du Barça a dû quitter le terrain à la 70e minute du match nul 1-1 contre Alavés.

Quand et où regarder Dynamo Kyiv v FC Barcelona – FC Barcelona

Les horloges ont changé en Europe, alors assurez-vous d’avoir le bon moment avec notre guide mondial du choc de la Ligue des champions de cette semaine en Ukraine

Les stars de Barcelone offrent un coup de pouce aux blessures avant le choc contre le Dynamo Kyiv – Football Espana

Barcelone pourrait se voir offrir un coup de pouce vital pour les blessures avant son affrontement crucial en Ligue des champions avec le Dynamo Kyiv. La Blaugrana affrontera les géants ukrainiens le 2 octobre et l’équipe doit décoller de l’aéroport d’El Prat demain matin.

L’attaquant de Barcelone Sergio Aguero diagnostiqué avec un trouble du rythme cardiaque – Football Espana

Sergio Aguero a été retiré du match nul 1-1 de Barcelone contre Alaves au Camp Nou samedi soir après avoir semblé avoir du mal à respirer. Le tireur argentin a été photographié tenant sa poitrine et avait l’air plutôt alarmé alors qu’il sortait du terrain.

L’arrivée de Xavi à Barcelone pourrait prendre plus de temps que prévu – Football Espana

L’arrivée de Xavi à Barcelone pourrait prendre plus de temps que prévu selon un rapport publié à Marca. L’ancien milieu de terrain légendaire est clairement le premier choix de Joan Laporta pour succéder à Ronald Koeman, et Xavi lui-même a également clairement indiqué qu’il voulait et était prêt pour le travail.