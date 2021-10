Actualités du FC Barcelone : 1er octobre 2021 ; La liste des remplaçants de Ronald Koeman révélée, Gavi appelé par l’Espagne

Eric, Sergio, Pedri et Gavi nommés dans l’équipe d’Espagne – FC Barcelona

Quatre joueurs du FC Barcelone sont dans l’équipe espagnole pour le “Final Four” de la Ligue des Nations. Luis Enrique a appelé Eric Garcia, Sergio Busquets, Pedri González et Gavi, le nouvel ajout notable à l’équipe.

Quand et où regarder Atlético Madrid vs FC Barcelona – FC Barcelona

Le Barça est toujours à la recherche de sa première victoire à l’extérieur en 2021/22, et samedi apporte un gros coup au Wanda Metropolitano contre les champions de la saison dernière. Il est 21h00, heure locale, et cette page vous aidera à déterminer à quelle heure le jeu commencera là où vous vous trouvez dans le monde.

Luis Enrique explique son inclusion surprise dans l’équipe de La Roja : “Je connais Gavi depuis de nombreuses années” – Football Espana

L’Asturien a rejeté les contestations de sa décision de choisir Gavi dans son équipe malgré son manque d’expérience. “Je connais Gavi depuis de nombreuses années, il est l’une des références de l’académie des jeunes de Barcelone”, a-t-il déclaré. « Je n’ai aucun doute sur la performance qu’il va donner. C’est un intérieur pur, tout à fait dans le style barcelonais. Il apporte des choses intéressantes avec et sans ballon.

Luis Enrique répond aux rumeurs le liant à un retour à Barcelone – Football Espana

Luis Enrique, s’exprimant lors de la conférence de presse où il a annoncé l’équipe, n’a pas tardé à abattre les rumeurs le liant à un retour à Barcelone, où Ronald Koeman est sous pression après des défaites consécutives 3-0 en Ligue des champions contre Bayern Munich et Benfica.

Ronald Koeman ne sera pas limogé avant le match de l’Atletico Madrid – SPORT

Barcelone a décidé. Ronald Koeman sera l’entraîneur contre l’Atletico Madrid ce week-end. Les Catalans ne veulent pas prendre de décision dans le feu de l’action et le président espère que l’équipe s’améliorera.

La rage de Joan Laporta contre la tactique Benfica de Ronald Koeman – SPORT

Le sentiment général du Barcelonismo était surprenant lorsque la formation de départ de Ronald Koeman contre Benfica a été révélée. Pas seulement pour les joueurs qu’il a choisis, mais aussi pour le système. L’entraîneur est allé encore trois à l’arrière et n’a pas maintenu l’équipe qui a si bien fait contre Levante.

Quatre entraîneurs sur la table pour Joan Laporta alors qu’il cherche le remplaçant de Koeman – SPORT

Il y a quatre noms sur la table de Joan Laporta en tant que remplaçants de Ronald Koeman. Le temps de Koeman est écoulé et le président choisit entre Roberto Martinez, Andrea Pirlo, Xavi Hernandez et ‘Muneco’ Gallado.

Luis Suarez : Au Barça il y a une guerre qui nuit aux joueurs – SPORT

L’attaquant de l’Atletico Madrid Luis Suarez s’est entretenu avec SPORT avant l’affrontement avec Barcelone dimanche. L’attaquant uruguayen affrontera son ancienne équipe au Wanda Metropolitano.