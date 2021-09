Actualités du FC Barcelone : 1er septembre 2021 ; Griezmann et Emerson quittent le Barça à la fin du mercato

in

Une autre séance à la Ciutat Esportiva – FC Barcelona

Les joueurs disponibles du FC Barcelone se sont à nouveau entraînés à la Ciutat Esportiva Joan Gamper avec Ronald Koeman en charge de la séance. E.Royal n’était pas présent avec la permission du Club.

Eric Garcia a vécu un “été de rêve” – ​​FC Barcelone

Eric Garcia est en service international avec l’équipe nationale espagnole avec des matchs de qualification essentiels pour la Coupe du monde 2022 au Qatar à venir. Le défenseur du Barça est apparu mardi devant les médias et a évoqué son arrivée au FC Barcelone et le début de la campagne.

Sergio Busquets et Jordi Alba aident également le Club à inscrire des coéquipiers grâce à leurs baisses de salaire – FC Barcelona

Les baisses de salaire de Sergio Busquets et Jordi Alba, deux des quatre capitaines de l’équipe première, signées ce mardi ont permis au FC Barcelone d’atteindre deux objectifs : l’inscription de Sergio Agüero dans la Ligue espagnole de football (LFP) et l’allongement de la limite du Club avec en ce qui concerne les règles du fair-play financier.

Accord avec Spezia Calcio pour le prêt de Rey Manaj – FC Barcelone

Le FC Barcelone et Spezia Calcio ont trouvé un accord pour le prêt de Rey Manaj pour 300 000 euros jusqu’au 30 juin 2022. Le club italien paiera le salaire du joueur et a une option pour rendre l’accord permanent pour 2,7 millions d’euros.

Accord avec Tottenham Hotspur pour le transfert d’Emerson Royal – FC Barcelone

Le FC Barcelone et Tottenham Hotspur ont trouvé un accord pour le transfert du joueur Emerson Royal pour 25 millions d’euros. Le FC Barcelone tient à remercier publiquement Emerson Royal pour son engagement et son dévouement et lui souhaite le meilleur pour l’avenir.

Accord avec l’Atlético Madrid pour le prêt d’Antoine Griezmann – FC Barcelone

Le FC Barcelone et l’Atlético Madrid ont trouvé un accord pour le prêt d’Antoine Griezmann pour une saison avec l’option d’une saison supplémentaire. Le club madrilène paiera le salaire du joueur et il existe une clause de transfert permanent obligatoire.