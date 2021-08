Actualités du FC Barcelone : 2 août 2021 ; La formation continue en Allemagne, Samuel Umtiti, dernier Ilaix Moriba

in

La formation continue en Allemagne – FC Barcelone

Une autre journée au camp d’entraînement du Bade-Wurtemberg. L’équipe de Ronald Koeman a effectué une nouvelle séance d’entraînement après sa victoire lors de son troisième match amical de pré-saison de la campagne contre Stuttgart.

Première visite en Autriche depuis 1993 – FC Barcelone

Le FC Barcelone affronte le Red Bull Salzburg pour la première fois mercredi (19h00 CEST, en direct sur Barça TV+). Et l’équipe attend depuis longtemps une visite en Autriche, un pays qu’elle n’a pas visité, que ce soit pour un match de compétition ou un match amical, depuis 28 ans.

Lille fixe le prix demandé pour l’objectif de Barcelone Renato Sanches – Football Espana

Les champions de Ligue 1 Lille ont fixé un prix demandé de 35 millions d’euros pour le milieu de terrain vedette Renato Sanches. L’international portugais a joué un rôle clé dans sa victoire au titre la saison dernière et il a réalisé une série d’affichages accrocheurs à l’Euro 2020.

Samuel Umtiti énonce les exigences de sortie de Barcelone – Football Espana

Le défenseur barcelonais Samuel Umtiti est prêt à quitter le club cet été, mais seulement s’il peut rejoindre un autre grand club européen. L’international français a été informé qu’il était libre de quitter la Catalogne avant la saison 2021/22 avec le patron Ronald Koeman chargé de réduire de toute urgence leur masse salariale gonflée.

Ronald Koeman ravi de la connexion entre Memphis Depay et Antoine Griezmann – Football Espana

Le patron de Barcelone, Ronald Koeman, est ravi de la forme de pré-saison de la paire de clés Antoine Griezmann et Memphis Depay. Les deux joueurs ont semblé affûtés lors de l’action estivale, Griezmann remportant un penalty en fin de match pour Depay pour marquer un premier but lors de la victoire amicale 3-1 contre Gérone le mois dernier.

Ilaix Moriba sélectionné pour la pré-saison avec Barcelone B alors que l’impasse contractuelle se poursuit – Football Espana

L’avenir d’Ilaix Moriba est toujours en suspens à Barcelone selon Mundo Deportivo. Le joueur de 18 ans a été appelé au camp de pré-saison de Barcelone B, exclu de l’équipe première en raison de problèmes avec les négociations de son contrat. Ilaix est l’un des 26 joueurs sélectionnés par Sergi Barjuan.

Lionel Messi ne reviendra pas à l’entraînement à Barcelone tant qu’il n’aura pas signé un nouveau contrat – Football Espana

Lionel Messi devrait reprendre l’entraînement à Barcelone demain, aux côtés d’autres participants de la Copa America Sergio Aguero et Emerson. Il ne le fera pas, cependant, car il est techniquement un agent libre. L’Argentin ne mettra pas les pieds dans la Ciutat Esportiva tant qu’il n’aura pas signé un nouveau contrat avec les Blaugrana, selon Mundo Deportivo.