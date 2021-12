Actualités du FC Barcelone : 2 décembre 2021 ; Sergi Roberto va se faire opérer, le dernier de Ferran Torres

Retour au travail pour l’équipe du Barça – FC Barcelona

Mercredi, l’équipe première a repris l’entraînement en vue du match de samedi contre le Betis en Liga au Camp Nou, coup d’envoi à 16h15 CET. Après deux jours de repos pour recharger les batteries, l’équipe de Xavi Hernández s’est entraînée à la Ciutat Esportiva Joan Gamper avec les joueurs de la première équipe disponibles

Sergi Roberto va se faire opérer dans les prochains jours – FC Barcelone

La procédure sur la blessure du joueur au muscle rectus femoris de sa cuisse droite sera réalisée par le Dr Lasse Lempainen à Turku, en Finlande, sous la supervision du personnel médical du Club.

Les pourparlers du contrat de Barcelone avec Dembélé sur le point de s’effondrer – Football Espana

Les discussions de Barcelone avec Ousmane Dembélé sur un nouveau contrat semblent avoir touché les fans. Le Barça a tenté de garder Dembélé dans les parages, le contrat de l’ailier devant expirer cet été. Dembélé a connu des fortunes diverses depuis son arrivée en 2017, rejoignant le Borussia Dortmund dans un contrat d’une valeur de plus de 130 millions d’euros.

Fati espère être une option d’urgence pour Barcelone contre le Bayern Munich – Football Espana

Il est peu probable qu’Ansu Fati soit prêt à affronter le Bayern Munich, mais il espère toujours se rendre en Allemagne. Le Barça a déjà un œil sur le choc de la Ligue des champions, qu’il devra probablement gagner pour passer à la phase à élimination directe.

Barcelone lié au transfert du futur agent libre Cesar Azpilicueta – Football Espana

Barcelone a été liée à un transfert pour le pilier de Chelsea Cesar Azpilicueta. Le contrat de l’arrière droit espagnol à Stamford Bridge devrait expirer l’été prochain, et le club catalan est de plus en plus intéressé à faire un pas pour l’ancien homme d’Osasuna selon ESPN, Marca et Diario Sport.

Barcelone se rapproche d’un accord avec Manchester City pour Ferran Torres – Football Espana

Barcelone souhaite signer Ferran Torres de Manchester City en janvier, et c’est un accord qui semble pouvoir se concrétiser selon un rapport publié dans Mundo Deportivo. Pep Guardiola est prêt à autoriser l’Espagnol à partir une fois que les deux clubs se seront mis d’accord, et il est entendu que leurs positions sont proches.