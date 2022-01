Actualités du FC Barcelone : 2 janvier 2022 ; Tout est prêt pour le voyage à Majorque, Neto lié au déménagement de Flamengo

APERÇU | Majorque contre FC Barcelone – FC Barcelone

Le FC Barcelone revient à l’action après la pause festive avec le premier d’un nombre inhabituellement élevé de matches à l’extérieur au cours du premier mois de 2022. Et tandis que Xavi Hernández avait déjà plus que sa juste part de blessures à traiter, ses problèmes ont été exaspérés par un certain nombre de cas de Covid-19 dans l’équipe.

L’effectif de Majorque – FC Barcelona

Estanis et L. De Vega obtiennent tous deux leur toute première convocation dans l’équipe qui ouvre 2022 avec un voyage aux îles Baléares

Annonce médicale Umtiti et Lenglet – FC Barcelone

Samuel Umtiti et Clément Lenglet du FC Barcelone ont passé des tests PCR pour Covid-19 et les résultats sont négatifs, ce qui signifie qu’ils ont pu reprendre l’entraînement samedi.

Un voyage à Majorque démarre un mois de janvier chargé – FC Barcelona

La pause de Noël est terminée et 2022 commence avec un calendrier de janvier très chargé. Pour le moment, six matches sont confirmés, mais à condition que le Barça remporte les bons matchs, il y aura aussi, espérons-le, une finale de la Super Coupe d’Espagne et un deuxième match de la Copa del Rey.

Xavi salue la mentalité de Ferran Torres après l’arrivée à Barcelone – Football Espana

Le patron de Barcelone, Xavi, a salué la nouvelle star de La Blaugrana Ferran Torres lors de sa première semaine au club. Torres a finalisé un transfert de 55 millions d’euros de Manchester City fin 2021, l’accord étant désormais ratifié après l’ouverture de la fenêtre de transfert d’hiver 2022.

Xavi : Dembele ne peut pas rater l’offre du Barça de renouveler son contrat – SPORT

Xavi Hernandez a évoqué la situation d’Ousmane Dembele à Barcelone. L’entraîneur du Barça a déclaré qu’il n’était pas déçu du Français et que le processus était en cours.

Neto pourrait revenir au football brésilien – SPORT

Le temps de Neto à Barcelone touche à sa fin. Le gardien a demandé à partir à plusieurs reprises et il semble maintenant qu’ils le laisseront, en janvier ou au pire en été.

Barcelone s’apprête à échanger Memphis contre l’attaquant de la Juve Morata – SPORT

Le nom d’Alvaro Morata est le dernier à être lié à Barcelone avant la fenêtre de transfert de janvier. Selon Diario AS, il s’agit de l’attaquant Xavi Hernandez que le Barça souhaite signer en raison de sa capacité à marquer des buts et de sa situation contractuelle (en prêt à la Juventus mais hors contrat avec l’Atletico en 2023).