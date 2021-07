Actualités du FC Barcelone : 2 juillet 2021 ; Rencontre clé de Messi, rumeurs de Griezmann et Mbappe

in

Laporta et Tebas tiendront une réunion clé concernant l’avenir de Messi à Barcelone | sport

Joan Laporta et le chef de la Liga Javier Tebas tiendront une réunion clé vendredi concernant l’avenir de Lionel Messi. Le Barça cherche une solution au plafond salarial de la Liga.

Ferran Reverter, nouveau PDG du FC Barcelone | FC Barcelona

Ferran Reverter a été nommé nouveau PDG de Barcelone et succède à Oscar Grau. Il rapportera directement au président Joan Laporta.

L’Equipe : Friction entre les Français Griezmann et Mbappe à l’Euro 2020 | sport

Des rapports en France affirment qu’il y a eu des frictions entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappe à l’Euro 2020. La star du PSG serait jalouse du rôle de l’attaquant du Barça dans l’équipe.

Messi reçoit l’offre effrontée de Newell alors que le contrat avec Barcelone expire | COMME

Lionel Messi a reçu une approche effrontée des Old Boys de Newell. Le Tweet disait : « Salut Leo, es-tu là ? En Argentine, c’est tout à l’heure le 1er juillet… [Nothing ventured nothing gained]. “

Barcelone espère finaliser les sorties de Junior Firpo et Pjanic dans les prochains jours | sport

Barcelone espère finaliser les sorties de Junior Firpo et Miralem Pjanic dans les prochains jours. Firpo se dirige vers Leeds United, tandis que Pjanic est recherché par des clubs en Italie et en Angleterre.

Xavi sur l’avenir de Messi : “Leo a besoin du Barca et le Barca a besoin de Leo” | Football Espagne

Xavi a parlé de l’avenir de Lionel Messi et est convaincu que l’Argentin restera au Camp Nou. Il a dit: “Leo a besoin de Barcelone et Barcelone a besoin de Leo.”

maillots Messi toujours disponibles dans la boutique du Barça alors que l’attaquant devient agent libre | sport

Les maillots de Barcelone portant le nom de Lionel Messi sont toujours disponibles dans les magasins du club malgré la fin du contrat de l’attaquant avec les géants catalans.